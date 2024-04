Nordisk Renting köper fastighet i Drammen. Bild: Nordisk Renting

Nordisk Renting köper i Norge

Transaktioner Nordisk Renting köper en fastighet i norska Drammen.

– Vi fortsätter att växa på våra kärnmarknader Norge, Sverige, och Finland. Denna affär är i linje med vårt fokus på långsiktiga relationer med stora företag och den offentliga sektorn. Vi ser fram emot att utveckla vår kunddrivna affär med denna anläggning, säger Ludwig Parke, Director nya transaktioner, Nordisk Renting.



Anläggningen är utrustad med moderna lösningar som möter dagens ESG-krav bland annat genom en solcellsanläggning och bioenergi-baserad uppvärmning. Förväntade certifiering är BREEAM In-Use Excellent och energiklass A. Utöver servicefaciliteter och uthämtningscenter finns även bildepå och anläggning för bioenergiförbränning samt en del kontorsyta.



Fastigheten har ett strategiskt viktigt läge vid Kobbervikdalen i Drammen, endast en minut från E18 och fem minuter från Drammen centrum. Drammens hamn, Norges största bilhamn, ligger även i närheten. Säljare och utvecklare är Eidra AS (tidigare Drammen kommune eiendomsutvikling AS) samt Eneo Eiendom AS.



Oslo Finans Eiendom har bistått Nordisk Renting i transaktionen. Advokatfirman Wikborg Rein har varit juridiskt ombud. Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS har bistått säljaren.

Ämnen