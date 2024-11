Under våren 2025 tillträder den nya hyresgästen sina nya lokaler om 2 100 kvadratmeter hos Skandia Fastigheter. Bild: Skandia Fastigheter

2 100 kvadratmeter uthyrt på Sveavägen

Uthyrning När det globala techbolaget Salesforce svenska verksamhet, med cirka 200 anställda, skulle hitta kontoret som bäst stöttar deras arbetssätt föll valet på Skandia Fastigheters nyligen uppgraderade koncept på Sveavägen 20.

Salesforce är den globala ledaren i molnbaserad CRM och världens tredje största mjukvarubolag. Under våren 2025 tillträder Salesforce sina nya lokaler om 2 100 kvadratmeter. Att de landade på just Sveavägen 20 handlar till stor del om läge, fastighetskvalitet och säkerhet, skriver Skandia Fastigheter i ett pressmeddelande.

– Vi bedriver en stor och snabb verksamhet i teknikutvecklingens absoluta framkant – det ställer höga krav på hur och var vi arbetar. Våra nya lokaler på Sveavägen 20 innebär att vi kan ta emot fler kunder och partners, öka flexibiliteten i hur vi jobbar, och fortsätta växa, säger Sven Nordquist, Sverigechef på Salesforce.



Skandia fastigheter har lagt stor vikt vid image, funktionalitet och service, vilket bidragit till att fastigheten i och med denna uthyrning är närapå fullt uthyrd.

– Vi satsar stort på våra bästa lägen just nu. Dagens hyresgäster vill ha ett anpassningsbart kontor som bidrar till deras image och där medarbetarna vill vara. Sveavägen 20 är ett bra exempel, där vi bland annat har aktiverat entréplanen med såväl ett coworking-koncept som en hus-lounge utöver det vanliga. Vi är självklart stolta över att ett framtidsbolag som Salesforce valt att vara med på den här resan, säger Markus Pfister, fastighetschef på Skandia Fastigheter.

Ämnen