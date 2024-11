Lottie Löf, vd för Bostadskreditfonden. Bild: Bostadskreditfonden

Nya Bostadskreditfonden ska elda på bostadsbyggandet

Ekonomi/Finansiering Det nystartade bolaget Bostadskreditfonden gör nu entré på lånemarknaden. Bolaget ska påskynda och förbättra bostadsbyggandet genom att möjliggöra enklare och tryggare finansiering med konkurrenskraftiga villkor. Genom avtal med Boverket kommer bolaget att erhålla statlig kreditgaranti, vilket endast har varit möjligt för banker tidigare.

Det nya bolaget är en renodlad och specialiserad kreditfond och kommer att erbjuda lån med låg risk för alla stadier i processen av nybyggnadsprojekt. Bolaget har ingått ramavtal med Boverket, vilket möjliggör sänkt kreditrisk genom att staten garanterar krediten. Garantin gör att behovet av egen kapitalinsats eller topplån kan minska för låntagare, något som endast har varit möjligt via banker hittills. Satsningar på erfarna specialister, effektiva processer och personlig service ska ge bostadsutvecklare ett tryggare och enklare lånealternativ.

– Under de senaste åren har både finansmarknaden och fastighetsbranschen ställts inför flera utmaningar och regleringar som har ökat osäkerheten, stramat åt kreditgivningen och bromsat in byggandet. Som en nischad aktör med omfattande erfarenhet vill vi främja byggandet av bostäder, med fokus på 'affordable housing´ och områden där bostadsbristen är som störst. Vår ambition är inte bara att öka antalet byggstarter, utan att förändra och förbättra bostadsbyggandet i Sverige genom långsiktiga och innovativa lösningar, säger Lottie Löf, vd för Bostadskreditfonden.



Ambitionen är även att främja ett hållbart bostadsbyggande i Sverige. Med hjälp av en egenutvecklad modell för ESG-analys ska bolaget erbjuda krediter för bostadsprojekt som anses vara lönsamma, miljömässiga och socialt hållbara i enlighet med artikel 8 i EU:s hållbarhetsförordning.

– Vi har ett starkt engagemang för den gröna omställningen. Bostadsutvecklare saknar idag aktörer som är fokuserade på att främja hållbart bostadsbyggande i Sverige, och som har lättare regleringar än bankerna. En renodlad aktör som specialiserar sig på just hållbar nybyggnation och låneprodukter för detta. Det vill vi nu stärka upp marknaden med. Genom att erbjuda trygghet och enkelhet vill vi bli det självklara valet för finansiering av nyproducerade bostäder med hållbarhet i fokus, säger Lottie Löf.

