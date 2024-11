Pictet Alternative Advisors och Brunswick återlanserar Lindu i Danmark genom förvärv av en 75 000 kvadratmeter stor last mile-portfölj. Bild: Skråfoto

Pictet och Brunswick återlanserar Lindu i Danmark genom förvärv av last mile-portfölj

Transaktioner Pictet Alternative Advisors, en oberoende del av Pictetkoncernen som ansvarar för alternativa investeringar och Brunswick Real Estate återlanserar Lindu i Danmark genom förvärv av en portfölj med åtta last mile-fastigheter i Köpenhamnsområdet som omfattar totalt 75 000 kvadratmeter.

Fastigheterna är strategiskt belägna med åtkomst till såväl Köpenhamns flygplats som viktiga huvud- och ringleder, vilket utgör optimala förutsättningar för logistik och lagerhållning. Portföljen har dessutom förutsättningar för energioptimering och generella hållbarhetsrelaterade förbättringar, vilket är i linje med Lindus långsiktiga ambitioner.



Tidigare i år genomförde Pictet och Brunswick en framgångsrik avyttring av en portfölj om cirka 85 000 kvadratmeter under namnet Lindu. Med detta förvärv återlanseras Lindu, som nu åter närmar sig sin ursprungliga storlek, med sikte på att ytterligare växa beståndet under de kommande åren.

– Vi tror starkt på Köpenhamns marknad för logistik och last mile-fastigheter, som stöds av en robust dansk ekonomi och hög efterfrågan från hyresgäster. Därför har vi, tillsammans med Brunswick, beslutat att återlansera Lindu som vår last mile-plattform i Köpenhamn. Den erfarenhet och kunskap vi byggt under de senaste åren ligger till grund för vår ambition att skapa ett högkvalitativt bestånd i eftertraktade lägen. Detta förvärv är det första steget i vår långsiktiga tillväxtplan, säger Linus Nilsson, Head of Nordics på Pictet Alternative Advisors.

– Jag är stolt över det starka partnerskapet vi har byggt med Pictet. Teamet och jag är övertygade om att denna återlansering kommer att dra fördel av den starka efterfrågan på strategiskt belägna last mile-fastigheter med utvecklingspotential och vi ser fram emot att fortsätta leverera värde till våra hyresgäster och vår kapitalpartner, samtidigt som vi bygger ett bestånd för framtiden. Vi ser fram emot att växa denna portfölj under de kommande åren, säger Anthony Romano, Partner och Country Head Denmark på Brunswick.

