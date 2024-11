Fasad till ett Scandic Go-hotell. Bild: Kajsa Göransson

Scandic Go expanderar i Sverige med två nya hotell

Bolag Scandic har tecknat två långsiktiga hyresavtal med fastighetsägaren JV Nordväst Fastighet AB om att ta över två hotell i Helsingborg och Jönköping. Övertagandet omfattar totalt 199 rum. Hotellen kommer att genomgå renovering samt anpassning till det nya varumärket och förväntas öppna under första halvan av 2026.

Under 2024 har Scandic ökat etableringstakten för det nya varumärket Scandic Go. I juli annonserades två nya hotell, i Göteborg och Umeå. Inräknat övertagandet av hotell i Helsingborg och Jönköping uppgår nu bolagets pipeline för Scandic Go till sex hotell fördelat på 851 rum i Sverige och Finland.



– Helsingborg och Jönköping är viktiga ekonomiska centrum och knutpunkter i Sverige och våra nya hotell har attraktiva lägen i båda städer. Etableringen av Scandic Go i Helsingborg och Jönköping kompletterar vårt nuvarande hotellutbud och stärker vår marknadsposition i städerna. Jag ser fram emot att fortsätta växa Scandic Go i Sverige, men även i övriga Norden och Tyskland, säger Jens Mathiesen, vd & koncernchef på Scandic Hotels Group.



Det nya hotellet i Helsingborg har 96 rum och det i Jönköping 103 rum.



– Vi har ett bra momentum i tillväxttakten för Scandic Go. Vi fortsätter attrahera etablerade fastighetspartners som ser styrkan i att teckna långsiktiga hyresavtal med Scandic. Jag känner stor trygghet i att vårt nya varumärke öppnar nya möjligheter för vår fastighetspartners. Det möjliggör att vi med relativt korta ledtider kan växa med Scandic Go på fler destinationer, säger Peter Jangbratt, Landschef Sverige på Scandic Hotels.

Ämnen