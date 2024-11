Bild: Istock

Citycon har utsett ny vd och CFO

Karriär Styrelsen för Citycon Oyj har enhälligt beslutat att utse Oleg Zaslavsky till Citycons nya vd med tillträde senast i april 2025. Oleg Zaslavsky kommer att vara baserad i Helsingfors, Finland. F. Scott Ball kommer att fortsätta som tillförordnad vd tills efterträdaren tillträder sin roll.

Oleg Zaslavsky är en resultatdriven chef med över 20 års expertis inom fastigheter, ekonomi och företagsekonomi. För närvarande är han verkställande direktör och finansdirektör på det tyska fastighetsbolaget ATCP Management GmbH (del av Aroundtown Group, noterat på Frankfurtbörsen). Tidigare i sin karriär, mellan 2011–2021, var han finanschef på Robyg S.A. och Robyg Construction.



Chaim Katzman, styrelseordförande, Citycon:

– Jag skulle vilja välkomna Oleg Zaslavsky till Citycon. Oleg tillför bred fastighets- och finanskompetens, och vi tror att han är rätt person att leda företaget framåt. Styrelsen är fortsatt engagerad i företagets strategi att fokusera på tillgångar av hög kvalitet på starka, växande urbana marknader i de större nordiska städerna. Jag är övertygad om att Oleg tillsammans med Citycons duktiga medarbetare kommer att kunna skapa värde och ta företaget till nästa nivå till fördel för alla intressenter.



Oleg Zaslavsky, tillträdande vd, Citycon:

– Jag är glad över att ansluta mig till Citycon, det ledande detaljhandelsfastighetsföretaget i Norden. Jag ser mycket fram emot att bygga företagets framtid och är dedikerad till att skapa värde för alla företagets intressenter.



Bolagets styrelse har enhälligt beslutat att med omedelbar verkan utse ledamoten av bolagets styrelse Eero Sihvonen till Citycons finansdirektör och ledamot i företagsledningen. Eero Sihvonen har tidigare varit Citycons CFO under åren 2005–2021. Sakari Järvelä, Citycons Chief Financial Officer och medlem av Corporate Management Committee kommer att lämna företaget den 31 december 2024.

– Jag är hedrad över att återvända till Citycon och kliva tillbaka till CFO-rollen under denna spännande tid, säger Eero Sihvonen.

– Citycon fortsätter att vara engagerad i att behålla sin investeringskreditvärdighet, stärka sin balansräkning samt förbättra sin operativa prestation t.ex. genom den planerade decentraliseringen av sitt dagliga beslutsfattande till landsnivå. Med min erfarenhet och djupa förståelse för Citycons finansiella landskap ser jag fram emot att genomföra dessa strategiska mål och säkerställa företagets fortsatta finansiella hälsa och stabilitet.



– Det har varit ett privilegium att få bidra till företagets prestationer och arbeta tillsammans med engagerade kollegor. Genom att fokusera på strategisk kapitalförvaltning och försiktiga finansiella beslut har vi stärkt vår position för att leverera värde för våra intressenter, säger Sakari Järvelä.



Dessutom kommer Jussi Vyyryläinen, Citycons Senior Vice President, Leasing, och medlem av företagsledningskommittén att lämna företaget den 15 maj 2025. Han kommer att fortsätta i sin roll till den 31 december 2024 och därefter kommer han att fungera som rådgivare fram till dess att han lämnar.

– Det har varit en ära att få bidra till företagets vision genom åren. Citycons konsekventa prestation återspeglar vårt engagemang för att skapa långsiktigt värde och vår motståndskraft trots ett utmanande ekonomiskt landskap. Jag önskar företaget all lycka med sin strategiska inriktning, säger Jussi Vyyryläinen.



– Jag är glad att kunna välkomna Eero tillbaka som CFO. Hans omfattande erfarenhet och djupa förståelse för Citycons finansiella struktur kommer att säkerställa en smidig övergång och kontinuitet i vårt finansiella resultat. Jag tackar också Sakari och Jussi för deras år av engagemang och värdefulla bidrag till företaget, säger F. Scott Ball, tillförordnad vd.



Styrelsen för Citycon Oyj har också enhälligt beslutat att den inte kommer att använda sitt bemyndigande och ingen utdelning eller återbetalning av eget kapital kommer att delas ut förrän i slutet av 2025 (förutom den utdelning som deklarerades den 6 november 2024 och kommer att betalas senast den 31 december 2024 ). Beslut har fattats för att ytterligare öka den långsiktiga finansiella stabiliteten samt att stärka bolagets balansräkning och kreditprofil.



F. Scott Ball, tillförordnad vd:

– Dagens beslut understryker Citycons styrelse beslutsamhet och starka fokus på att öka lönsamheten och stärka företagets finansiella ställning. Vår lednings prioritet är att förbättra det operativa resultatet, stärka Citycons balansräkning och bibehålla vår kreditvärdighet i investeringsklass. Vi håller på att genomföra vår planerade omorganisation på landsnivå med ätare beslutsfattande förmåga till landslagen. Detta kommer att svara effektivt på marknadens behov och öka vår portföljproduktivitet.

– Avstängningen av utdelningen understryker fokus på att stärka vår balansräkning, ytterligare stödja de steg som redan tagits, tillsammans med ytterligare avyttringar av vilka några troligen kommer att ske inom kort. Med en stärkt balansräkning är vi väl positionerade för att maximera avkastningen från våra kärntillgångar och leverera långsiktigt värde för alla våra intressenter.

