Niclas Bergman, vd Nivika. Bild: Nivika

Nivika ökar förvaltningsresultatet

Bolag Nivika Fastigheter AB publicerar nu sin delårsrapport för perioden september - november 2023. I den framkommer bland annat att man ökat hyresintäkterna och förbättrat driftnettot.

Under perioden steg Nivikas hyresintäkter med 6 procent till 160 miljoner kronor och driftnettot ökade med 19 procent till 117. Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ökade intäkter och god kostnadskontroll.



Fastighetsportföljen uppgår till 10,8 miljarder kronor per 30 november 2023 och består främst av fastigheter med ett totalt aktuellt hyresvärde om 641 miljoner kronor. Två tredjedelar av portföljen består av kommersiella fastigheter med indexreglerade kontrakt som tillsammans med beräknad hyreshöjning på bostäder från den 1 januari 2024 ger ytterligare cirka 35 miljoner kronor i årligt hyresvärde som ökar driftnettot.



Under perioden har en kommersiell fastighet färdigställts som är fullt uthyrd och tillför 3,1 miljoner kronor i årligt hyresvärde. En fastighetsportfölj med 15 fastigheter i Ulricehamn och Borås har förvärvats. Portföljen har ett årligt hyresvärde om 11 miljoner kronor vilket ökar Nivikas totala fastighetsbestånd i Ulricehamn och Borås till 700 miljoner kronor. Sju fastigheter har avyttrats till, eller strax över, bokfört värde och har tillsammans tillfört 120 miljoner kronor i likviditet.



Under första kvartalet har Nivika genomfört en företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor, utökat bolagets finansiering via banker om totalt 400 miljoner kronor, adderat 235 miljoner kronor i utökad grundfinansiering samt 165 miljoner kronor i byggnadskreditiv med beviljad slutfinansiering. Bolaget har under första kvartalet också återbetalt det utestående obligationslånet om 650 miljoner kronor vilket innebär att Nivikas finansiering därmed inte omfattar några obligationslån.



I december, efter periodens slut, förvärvade Nivika tre fullt uthyrda triple-net fastigheter i tre separata transaktioner. Genomsnittlig återstående hyrestid är cirka 10 år och fastigheterna har en genomsnittlig yield på 8,25 procent.



Q1 september – november 2023 (Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

- De totala hyresintäkterna ökade med 6 % till 160 Mkr (151)

- Driftnettot ökade med 19 % till 117 Mkr (98)

- Förvaltningsresultatet ökade till 46 Mkr (35)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 35 Mkr (-182), varav realiserade värdeförändringar uppgick till 1 Mkr (0)

- Periodens resultat ökade till 45 Mkr (-138)

- Resultat per aktie 0,65 kr (-2,40)

- Fastighetsvärdet uppgick till 10 806 Mkr (10 810)

