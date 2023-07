Ylva Sarby Westman, vd för SBB avknoppningen Neobo. Bild: Pontus Orre

Neobo minskar förvaltningsresultatet med en femtedel

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Neobo redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.

Hyresintäkterna ökade med 3,3 procent till 220 miljoner kronor (213).



– Vi har lyckats väl med vårt uthyrningsarbete men till följd av ökad utflyttning är uthyrningsgraden oförändrad under kvartalet. Att få ner vakanserna i bostadsbeståndet är ett långsiktigt arbete med fokus på ett antal åtgärder såsom renovering av tomställda lägenheter samt aktiviteter för att öka trivsel och minska omsättningen av hyresgäster, kommenterar vd Ylva Sarby Westman.



Hon uppger också att bolaget är färdigt med årets hyresförhandlingar. Resultatet av det har varit en genomsnittlig ökning av hyrorna med 4,5 procent.



– Ökningen ligger en bit ifrån rådande inflation men historiskt har fastighetsägare fått full kompensation för inflationen över tid, vilket vi bedömer att vi kommer få även framöver, säger Ylva Sarby Westman.



Driftnettot uppgick till 128 miljoner kronor (112).



Förvaltningsresultatet uppgick till 46 miljoner kronor (58). Det lägre resultatet beror på högre finansiella kostnader samt ökade kostnader för central administration. Administrationskostnaderna har under kvartalet belastats med kostnader av engångskaraktär på 6 miljoner kronor.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -205 miljoner kronor (-89). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 15 miljoner kronor (23).



Resultatet före skatt var -144 miljoner kronor (-3).



Resultatet efter skatt blev -122 miljoner kronor (-2).



Substansvärde per aktie låg på 46,39 kronor (51,60).

