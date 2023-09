Triton Square nummer 1 vid Regent's Park i London. Bild: Wikimedia commons

Meta bryter hyreskontrakt på kontor i centrala London – kostar två miljarder

Ekonomi/Finansiering Facebooks moderbolag, Meta, betalar nu 149 miljoner pund, närmare två miljarder kronor, för att komma ur sitt hyresavtal gällande bolagets kontorsbyggnad i centrala London. Beslutet kommer bara två år efter att teknikföretaget flyttat in i den nyrenoverades fastigheten nära Regent's Park. Meta blir nu ett i raden av multinationella företag som drar ned sin kontorsyta på grund av hybridarbete.

Teknikföretaget Meta, som står bakom flera sociala nätverkstjänster, hade inte ens flyttat in i kontorsbyggnaden Triton Square. Istället har det rapporterats att Meta ville hyra ut det 310 000 kvadratmeter stora kontorsutrymet i andra hand. Men nu bryter man alltså istället kontraktet och tar smällen av kostnaden, detta enligt tidningen The Guardian.



British Land, som äger kontorsbyggnaden, har meddelat att detta kommer att sänka fastighetsbolagets intäkter under de kommande sex månaderna, men att man också hoppas kunna ställa om och hyra ut fastigheten till företag som sysslar med biovetenskap. Analytiker har å andra sidan uppskattat Metas betalning på 149 miljoner pund till motsvarande ungefär sju års hyresintäkter av de 18 år som återstod på hyresavtalet.



Simon Carter, British Lands vd, har uttalat sig och sagt att fastighetsägaren nu, tack vare Metas kontraktsbrott, kommer att kunna accelerera sina planer på att utveckla Regent's Place som Londons främsta innovations- och biovetenskapscampus.



Många stora företag och organisationer försöker fortfarande balansera den fysiska närvaron av personal med många anställdas krav på fortsatt distansarbete efter pandemin.



Bland dem som jobbar hårdast för att få tillbaka sina anställda till skrivborden på kontoren återfinns de stora teknikföretagen. Meta är ett av de företag som beordrat anställda att återvända till kontoret under större delen av veckan. Amazon och Google har utfärdat liknande dekret, liksom flera stora finansinstitut.

