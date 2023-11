Mäklarkollen & Köparkollen är Boneos månatliga mäklarundersökning. Bild: Boneo

Mäklarkoll: låga förväntningar på ökade bostadspriser i vinter

Bostäder Ny statistik från Boneo visar att mäklarnas förväntningar på högre priser vid bostadsförsäljningar är låga. Bara sex procent tror att bostadspriserna kommer öka de kommande tre månaderna, en andel som ligger på liknande nivåer som i december 2022.

Mäklarkollen & Köparkollen, som är bostadsportalen Boneos trendspaning om bostadsmarknaden och som går ut till mäklare och besökare på Boneo, visar i oktober att få mäklare tror på stigande bostadspriser i vinter. Köparna är däremot mer optimistiska – där tror knappt var femte köpare, 18 procent, att bostadspriserna kommer stiga under vintern. Lika många köpare och mäklare, 42 procent, tror istället på oförändrade priser och en mer stillad bostadsmarknad.



Parallellt med större förväntningar på lägre eller oförändrade bostadspriser, ökar köpbenägenheten hos Boneos besökare. Sex av tio köpare planerar att köpa ny bostad inom sex månader. Andelen som vill köpa ny redan den kommande månaden ökar med en procentenhet till 23 procent.



– Det är tydligt att den optimism vi såg hos mäklarna i somras kring högre och mer stabila bostadspriser nu fortsätter att vända nedåt, då fler än varannan nu tror på lägre priser i vinter. Hos bostadsköpare är det en något mer positiv syn och inte fullt lika hög andel som tror på lägre priser – så kanske är mäklarna ändå överdrivet pessimistiska? Dock, givet all osäkerhet kring ekonomi och i omvärlden så får vi nog ändå räkna med att det kommer vara en stor osäkerhet kring bostadsmarknad och priser ett tag till framöver, säger Fredrik Engdahl, vd på Boneo.



Om Mäklarkollen & Köparkollen

Mäklarkollen är en undersökning som varje månad skickas ut till Boneos över 4 000 anslutna mäklare från mäklarbolag som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Bjurfors, HusmanHagberg med flera. Där svarar de på frågor om hur de tror bostadspriserna kommer förändras under de kommande tre månaderna och om andelen bostäder som säljs som kommande försäljningar ökat eller minskat.



Köparkollen är en undersökning som varje månad går ut till alla besökare på boneo.se, där de svarar på frågor om hur de tror bostadspriserna kommer förändras de kommande tre månaderna och när de planerar att köpa bostad. Undersökningen har alltid minst mellan 1 000 till 2 000 respondenter.

