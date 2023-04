Magnus Billing, avgående vd för Alecta kommer även lämna Alecta Fastigheters styrelse. Bild: Alecta/Evelina Carborn

Magnus Billing lämnar styrelseuppdraget i Alecta Fastigheter

Sverige Magnus Billing får lämna vd-posten i Alecta med omedelbar verkan. Det beslutade styrelsen efter att ha haft ytterligare diskussioner om rätt väg framåt för Alecta och om hur förtroendet ska kunna återskapas. Han kommer även lämna uppdraget i Alecta Fastigheters styrelse.

I mitten av mars meddelade Alecta att bolagets investeringar i tre amerikanska nischbanker lett till stora förluster. Sedan dess har ledning och styrelse arbetat intensivt med att isolera förlusterna och arbeta igenom processerna inom kapitalförvaltningen för att förstå hur situationen uppstått.



Bolagets ledning har som ett första steg med hjälp av sina kontrollfunktioner gjort bedömningen att de aktuella investeringsbesluten legat inom av styrelsen fastställda ramar och riktlinjer. Styrelsen delar den bedömningen och välkomnar Finansinspektionens granskning av händelseförloppet.



Magnus Billing har inte formellt avgått än eftersom det pågår en översyn av hans uppdrag. Men i förlängningen kommer Magnus inte ha några uppdrag kvar för Alecta, vilket även inkluderar uppdraget i Alecta Fastigheters styrelse berättar Alectas presskontakt till Fastighetssverige.



Förlusterna har allvarligt skadat förtroendet för Alectas kapitalförvaltning. Det beslut om åtgärder för att förstärka kapitalförvaltningen som vd tagit, och som kommunicerades i förra veckan, har styrelsens fulla stöd.



Under ledning av tillförordnade aktiechefen Ann Grevelius pågår en strategisk översyn av hur Alecta ska bedriva aktieförvaltningen framåt. Detta arbete beräknas i dess principiella delar vara klart för styrelsen att ta ställning till i god tid före sommaren.



Styrelsen har nu kommit fram till att Alecta behöver ett nytt ledarskap för att genomdriva nödvändiga förändringar inom kapitalförvaltningen och återskapa förtroendet.

– Vi vill tacka vd Magnus Billing för det arbete han lagt ned under sin tid på Alecta. Inte minst under de senaste veckorna har det blivit helt uppenbart att han oförtröttligt arbetat för bolagets och kundernas bästa. Samtidigt behöver Alecta nu blicka framåt och med kraft genomdriva nödvändiga förändringar", säger Ingrid Bonde.



Vice vd Katarina Thorslund utses till tillförordnad vd med omedelbar verkan och till dess att en ny ordinarie vd är på plats. Rekryteringen av en ny verkställande direktör påbörjas omgående. Ingrid Bonde har, efter att uppmanats av styrelsen och med förankring hos överstyrelsens ledamöter, accepterat att fortsätta stödja bolagets arbete genom att tillsvidare fungera som arbetande styrelseordförande.

Ämnen