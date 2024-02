Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab. Bild: Peab

Lägre vinst för Peab – som förvarnat

Bolag Peabs färska rapport visar på lägre intäkter och resultat i kvartal fyra 2023, jämfört med motsvarande kvartal 2022. Det här är i linje med vinstvarningen som Peab annonserade den 18 januari.

Peabs nettoomsättning sjönk 8,3 procent till 15 639 miljoner kronor (17 048) och rörelseresultatet blev 133 miljoner kronor (853), med en rörelsemarginal på 0,9 procent (5,0). Verksamhetens anpassningar samt reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar om totalt -525 miljoner kronor har belastat resultatet.



Resultatet före skatt var 31 miljoner kronor (818), medan resultatet efter skatt blev -72 miljoner kronor (542). Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (1,89). I utdelning föreslås 1,50 kronor per aktie (4,00).



Orderingången hamnade på 10 527 miljoner kronor (10 455), en ökning med 0,7 procent mot föregående år.



– 2023 kännetecknades av den tudelade marknaden. Den kraftigt försämrade bostadsmarknaden påverkade Peabs bostadsbyggande, samtidigt som offentligt husbyggande, anläggning och beläggning fortsatte att uppvisa en god utveckling. Det visar på styrkan i vår breda affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring nära kunden, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.



Sammanfattning enligt segmentsredovisning:



Oktober – december 2023

Anpassning av verksamheten samt reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar om totalt -525 Mkr

Nettoomsättning 15 639 Mkr (17 048)

Rörelseresultat 133 Mkr (853)

Rörelsemarginal 0,9 procent (5,0)

Resultat före skatt 31 Mkr (818)

Resultat per aktie -0,25 kr (1,89)

Orderingång 10 527 Mkr (10 455)

Kassaflöde före finansiering 1 462 Mkr (-897)



Januari – december 2023

Skiljedom meddelad avseende Mall of Scandinavia (MoS)

Nettoomsättning 58 821 Mkr (63 135)

Rörelseresultat 1 853 Mkr (2 741)

Rörelsemarginal 3,2 procent (4,3)

Resultat före skatt 1 895 Mkr (2 670)

Resultat per aktie 4,92 kr (6,98)

Orderingång 45 108 Mkr (53 259)

Orderstock 39 060 Mkr (44 389)

Kassaflöde före finansiering -1 317 Mkr (-1 955)

Nettoskuld 8 676 Mkr (6 899)

Nettoskuldsättningsgrad 0,6 (0,5)

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (4,00) per aktie

