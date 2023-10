Köpcentrum driver handeln framåt - och försäljningen är tillbaka på pre-pandemiska nivåer. Bild: iStock

Köpcentrumens försäljning tillbaka på pre-pandemiska nivåer

Ekonomi/Finansiering HUI och NCSC släpper nu rapporten Svenska Köpcentrum som ger en heltäckande bild av den svenska köpcentrumbranschens utveckling under 2022. Köpcentrumkartläggningen visar att den totala omsättningen i köpcentrum och handelsområden ökade med 8,1 procent i löpande priser under 2022. Köpcentrum ökade med hela 11,4 procent i löpande priser och handelsområden med 5,0 procent.

Efter två tuffa år för Sveriges köpcentrum och handelsområden växte branschen kraftigt under 2022. Pandemirestriktionerna togs bort och konsumenter återgick till arbete på kontor och aktiviteter som varit begränsade under pandemin. Med en minskande e-handel såg den fysiska handeln ett uppsving och tillväxten drevs av köpcentrumen. Omsättningen i Sveriges köpcentrum och handelsområden växte med 8,1 procent i löpande priser och är nu tillbaka på 2019 års nivåer.



Köpcentrumens omsättning växte med 11,4 procent i löpande priser under 2022 och var den drivande kraften av tillväxten i branschen. De branscher som dominerar i köpcentrum såsom beklädnad, restaurang och kommersiell service såg en stark tillväxt under året när konsumenter gick tillbaka till arbete och andra aktiviteter utanför hemmet. Således fick konsumenter under 2022 ett nyfunnet intresse att besöka köpcentrum. Handelsområdenas omsättning ökade under 2022 med 5,0 procent i löpande priser. Dessa centrum klarade sig bättre under pandemin och såg därmed en något lägre tillväxt än köpcentrumen.



Definitioner

Köpcentrum är handelsplatser med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Köpcentrum ägs och förvaltas som regel av en fastighetsägare. De kännetecknas av att de oftast är inglasade och att kunderna inte behöver gå utomhus för att ta sig mellan butikerna.



Handelsområden är samlad volymhandel om minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Handelsområden är vanligen framväxta successivt och har många olika fastighetsägare. Det som skiljer handelsområden från köpcentrum är att butikerna ofta är separerade från varandra och att kunderna måste transportera sig utomhus mellan butikerna.



Handelsplats är ett samlingsbegrepp för köpcentrum och handelsområden. En handelsplats kan bestå av både ett köpcentrum och ett handelsområde, såsom Kungens Kurva Shopping Center och Kungens Kurva Handelsområde. Stadskärnor är också handelsplatser men är inte inkluderade i denna kartläggning.

