Joacim Sjöberg blir ny vd för Castellum. Bild: Castellum

Joacim Sjöberg utses till verkställande direktör och koncernchef för Castellum

Bolag Styrelsen har idag utsett Joacim Sjöberg till vd och koncernchef för Castellum AB med omedelbart tillträde. Joacim Sjöberg kommer att avböja omval till styrelsen på Castellums årsstämma den 23 mars.

Joacim Sjöberg är sedan den 17 januari 2023 tillförordnad vd för Castellum och har suttit i bolagets styrelse sedan 2020.



– Styrelsen har haft en tydlig kravprofil för vd-rollen redan från start. Vi har haft en gedigen rekryteringsprocess som startade innan jul där många starka kandidater har visat intresse för uppdraget. Joacim Sjöberg klev fram som kandidat under processens gång och besitter stor kunskap om såväl kapitalmarknaden som branschen. Detta har Castellum stor nytta av i dessa tider med finansiell oro i omvärlden. Dessutom har Joacim Sjöberg god kunskap och insikt om bolaget från sin tid i styrelsen. Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet med Joacim som Castellums nya vd och koncernchef, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum.



Joacim Sjöberg har arbetat större delen av sitt yrkesliv i finansbranschen och särskilt mot fastighetsbranschen. Han har erfarenhet från tidigare chefsroller, bland annat på Öhman Fondkommission, Swedbank och Jones Lang LaSalle där han arbetat aktivt med transaktioner och finansiering i kapitalintensiva branscher. Utöver sin erfarenhet från bank- och finanssektorn har Joacim Sjöberg varit advokat på Mannheimer Swartling.



– Intresset för uppdraget har uppstått och växt under tiden som tillförordnad vd på bolaget. Jag ser mycket fram emot att fortsätta mitt engagemang för Castellum i rollen som vd och koncernchef. Castellum är ett stabilt och välskött bolag med fina tillgångar i såväl fastigheter som kompetens. Nu har vi en stor finansiell oro i omvärlden som vi ska möta med lika delar ödmjukhet som handlingskraft. Jag tackar för förtroendet att leda bolaget genom denna period och samtidigt rusta oss för framtiden, säger Joacim Sjöberg, vd och koncernchef Castellum AB.

Ämnen