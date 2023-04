I dag publicerar SCB ny statistik om boendet i Sverige. Bild: iStock

Hyresrätt vanligast i nio av tio kommuner

Lista I flerbostadshus är hyresrätter vanligare än bostadsrätter i nio av tio kommuner, visar ny statistik från SCB. Men den vanligaste enskilda boendeformen för ett hushåll i Sverige är ett småhus med äganderätt. Totalt innehåller vårt land nästan 5,2 miljoner bostäder.

I dag publicerar SCB ny statistik såväl om bostadsbeståndet i Sveriges som om hushållens boende. Förenklat kan man beskriva det som att det förra utgår från de faktiska bostäderna, och det senare från människorna som är folkbokförda där.



Den 31 december 2022 fanns 5 158 700 bostäder och 4 883 800 hushåll i Sverige.



Den vanligaste bostadstypen är lägenheter i flerbostadshus, som utgör 52 procent av beståndet, följt av lägenheter i småhus (friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus) som utgör 41 procent. En villa som utgör en bostad räknas i statistiken alltså som en lägenhet i ett småhus.



Av alla lägenheter i flerbostadshus är 58 procent hyresrätter.



– I 258 av landets 290 kommuner dominerar hyresrätten i flerbostadshusen. I tio kommuner finns bara hyresrätter i flerbostadshusen, säger Martin Verhage, statistiker på SCB.



Bara 32 kommuner har fler bostadsrätter än hyresrätter i flerbostadshusen. Över hälften av dessa ligger i Stockholms län.



Den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus är 2 rum och kök följt av 3 rum och kök. Tillsammans utgör de 68 procent av bostadsbeståndet i flerbostadshusen.



Den genomsnittliga lägenheten i flerbostadshus är 67 kvm och det genomsnittliga småhuset är 122 kvm.



Under 2022 ökade antalet hushåll i nästan alla boendeformer. Totalt blev antalet hushåll 52 000 fler, vilket motsvarar en ökning med cirka en procent jämfört med året före.



– Om vi räknar samman hyres- och bostadsrätter bor 50 procent av hushållen i Sverige i lägenheter i flerbostadshus. Men den vanligaste enskilda boendeformen är ett småhus med äganderätt. 39 procent av Sveriges hushåll bor så, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.



Undantaget är Stockholms län.



– I Stockholms län är flerbostadshus med bostadsrätt vanligast. 38 procent av hushållen bor så, följt av flerbostadshus med hyresrätt, där 29 procent av hushållen bor. Hushållen i Stockholms län har också den minsta genomsnittliga bostadsarean per person, 37 kvadratmeter, säger Lovisa Sköld.



All statistik avser situationen den 31 december 2022.

Ämnen