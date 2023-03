Orgelpipan Vasagatan. Bild: Hufvudstaden

Hufvudstaden hyr ut Klarabergsgatan 60 i Stockholm

Uthyrning Hufvudstaden har tecknat ett avtal med The Works avseende en lokal om 2 500 kvadratmeter i fastigheten Orgelpipan 7 med adress Klarabergsgatan 60.

– Vi är mycket glada över att ha tecknat ett avtal med Hufvudstaden som äger fina och centralt belägna fastigheter i Stockholm. Orgelpipan 7 har ett fantastiskt läge precis invid Stockholms central, ett läge som är mycket efterfrågat bland våra coworking-kunder, säger Andreas Broryd, vd och grundare för The Works.



Konceptet på Klarabergsgatan kommer att erbjuda flexibla kontorslösningar, där företag kan välja mellan att hyra ett separat kontor eller ett eget kontorsrum där man delar på gemensamma ytor såsom kök, mötesrum och lounger. The Works tar över lokalerna den 1 april och planerar att öppna den 1 maj.



– The Works coworking-koncept passar in mycket bra nu när fastigheten Orgelpipan utreds för om- och påbyggnationer. Vi ser fram emot att få välkomna dem till oss, säger Frida Wijkström, chef affärsområde Stockholm, Hufvudstaden.

Ämnen