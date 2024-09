Ny kvarterskrog öppnar i Stockholmsverken på Södermalm i Stockholm, där Nook tidigare låg. Bild: Magnus Glans

Här öppnar Söders nya kvarterskrog

Uthyrning Den 16 september öppnar en ny kvarterskrog på Södermalm. Skörden är en ny mötesplats där matglädje, för vardag och fest, och karriärmöjligheter förenas i unik mix. För utöver en kvarterskrog, rymmer Skörden även traineeprogrammet Chefs Camp som ska forma framtidens kockar. Bakom satsningen står krögaren Melker Andersson och entreprenörerna Alexander Throne-Holst och Casten von Otter.

De välrenommerade krögarprofilerna Melker Andersson, Jimmy Lappalainen och Claes Grahn-Möller samt entreprenörerna Alexander Throne-Holst och Casten von Otter slår under sensommaren upp portarna till restaurang Skörden, som ska fylla ett tomrum på Stockholms krogscen. Skörden är samlingsnamnet för flertalet olika restaurangkoncept på Rosenlundsgatan 33, alla med olika profil. Menyn är varierad, både i utbud och pris, och bjuder på rätter med smaker från världens olika kök.

– Ambitionen med Skörden har varit att skapa en välkomnande, okomplicerad och prisvärd kvarterskrog, med ett brett utbud i olika prisklasser och för olika behov. En efterlängtad mötesplats med varm och personlig atmosfär, dit man vill återvända flera av veckans dagar för att umgås och äta riktigt god mat, säger Melker Andersson.



Skörden kommer att erbjuda allt från en klassisk fransk bistro, internationell husmanskost och vällagade och prisvärda snabbmatsalternativ för take away. De olika matkoncepten utgörs av Orangeriet, Matbaren, Framfickan och Bistron. Orangeriet, Matbaren och Framfickan öppnar den 16 september, medan Bistron, på Skördens nedervåning, öppnar den 14 oktober. Temakvällar, events och kreativa pop-ups kommer att arrangeras på Skörden under hösten.



Förutom restaurangen rymmer Skörden även ett unikt traineeprogram för aspirerande kockar. Chefs Camp, som är en plantskola för unga talanger, ska möta två av vår tids utmaningar. Dels att locka fler unga till kockyrket, där det idag råder brist, dels att erbjuda unga vuxna i socialt utanförskap en väg in i en gemenskap och sysselsättning. Chefs Camps trainees får möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt under handledning och stöttning av några av landets mest framstående kockar: Melker Andersson, Jimmy Lappalainen och Claes Grahn-Möller. Traineeprogrammet sträcker sig över sju månader.

– Vi ser fram emot premiären av Stockholmsverkens nya mötesplats. Att få bidra till att skapa något helt unikt tillsammans med några av restaurangbranschens främsta kockar, där matglädje och socialt ansvarstagande förenas i en unik mix, är fantastiskt kul. Skörden och Chefs Camp är helt i linje med vad vi vill erbjuda i kvarteret. Vi ser fram emot att se restaurangbranschens framtida stjärnor inleda sin karriär här, säger Karin Jernström Nyberg, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.

