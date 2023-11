Anders Johansson, vd för Fortinova. Bild: Karin Linde

Fortinova justerar sina finansiella mål

Bolag Fortinova ökar driftsöverskottet med 24 procent men får se resultatet minska under perioden januari–september. Dessutom presenterar bolaget justerade finansiella mål.

Januari–september 2023:

- Intäkterna för perioden uppgick till 246,6 Mkr (210,9), motsvarande en ökning med 17 procent.

- Driftsöverskottet förbättrades med 24 procent och uppgick till 151,7 Mkr (122,8), motsvarande 62 procent (58) i överskottsgrad.

- Förvaltningsresultatet minskade med 11 procent och uppgick till 64,4 Mkr (72,1), motsvarande 1,3 kr per aktie (1,4) samt 26 procent (34) i förvaltningsmarginal.

- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -240,2 Mkr (70,8), varav 0,0 Mkr (-0,8) avser realiserade värdeförändringar.

- Värdeförändringar på derivat uppgick till 2,7 Mkr (90,0).

- Periodens resultat efter skatt uppgick till -144,0 Mkr (190,0), motsvarande -2,8 kr per aktie (3,7).

- Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 46,0 kr (50,3).



Vd:n Anders Johansson kommenterar rapporten:

"I oroliga tider lutar vi oss mot en stark kärnverksamhet som erbjuder boende och lokaler på marknader där efterfrågan är stor. Med en uthyrningsgrad på nästan 99 procent kan vi åtnjuta en stabilitet i de flöden som kommer från våra hyresintäkter." säger Anders Johansson, verkställande direktör på Fortinova.



Justerade finansiella mål

Fortinovas styrelse har beslutat om justerade finansiella mål som ska gälla från räkenskapsåret 2024. Bolagets ambition är, precis som tidigare, att ge aktieägarna en god avkastning till väl avvägd risk med fokus på kassaflöden. De justerade finansiella målen är:

- Belåningsgrad ska långsiktigt inte överstiga 55 procent (tidigare 55–65 procent)

- Avkastning på eget kapital ska långsiktigt överstiga 10 procent (oförändrad)

- Räntetäckningsgrad ska långsiktigt överstiga 180 procent (tidigare 250 procent)

Ämnen