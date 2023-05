Christian Wictorin pratar om digitalisering och 5G:s intåg i fastigheterna på Fastighetsmarknadsdagen Borås den 30 maj på Borås Kongress.

Fastighetsmarknadsdagen Borås: Fokus på digitalisering och 5G:s intåg i fastigheterna

Fastighetsmarknadsdagen Borås Om två veckor, den 30 maj, är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Borås på Borås Kongress. Under dagen får vi en rejäl uppdatering om digitaliseringen i sektorn i allmänhet och 5G-utvecklingen i synnerhet. Säkra din plats i dag – anmälan stänger nästa onsdag.

Cirka 70 procent av all mobildata i dagens 4G-nät konsumeras inomhus. När nu 5G rullas ut kommer utmaningarna med mobil inomhustäckning bli allt större då de höga frekvensband som 5G ligger på gör att radiovågorna utifrån får svårare att nå in i fastigheterna, framför allt i moderna och energieffektiva kontorshus. Därför kommer det i många fall att krävas inomhussystem med 5G-antenner för att möta behovet. Varför behövs 5G-täckning i fastigheterna? Vilka är alternativen? Hur kan fastighetsägare redan nu agera för att förbereda sina fastigheter? Och – när kommer 6G – och vad kommer det att innebära? Lyssna på ett högaktuellt föredrag signerat Christian Wictorin, Smart City expert & Affärschef på Corporate Fiber på Branschens mötesplats i Borås den 30 maj.



Moderator är rutinerade, kunniga och proffsiga Erik Blix och sidekick under dagen är Susanne Åhlén.



Fastighetsmarknadsdagen Borås är en heldag fylld med analys, inspiration och nätverkande. Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Efter själva seminariet följer också ett stort branschmingel.



Fastighetsmarknadsdagen Borås arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Borås Stad.



Partnerföretag är: Borås Energi & Miljö.

