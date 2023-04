Fastighetsmarknadsdagen Borås: Analyserna som ger dig full koll på nuläge och framtid

Marcus Widén, Joakim Hedin, Aila Hirvonen Bremefors, Martin Fritzell och Mattias Andersson står för en rad tunga analyser på Fastighetsmarknadsdagen Borås den 30 maj på Borås Kongress.

Fastighetsmarknadsdagen Borås Den 30 maj är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Borås. Dagen inleds med en rad tunga analyser som ger dig full koll på omvärlden, det finansiella läget och investeringshorisonten. Säkra din plats i dag.

Analyserna inleds med programpunkten Makroanalys – när kommer trendbrottet?:

Räntehöjningarna slår som spön i backen, och effekterna från oroligheterna i vår omvärld har påverkat den ekonomiska verkligheten. När är vi "klara" med räntehöjningarna? Och, varför fortsätter höjningarna när inflationen är på väg att stagnera? Finns det ett scenario där vi befinner sig i ett nollränteläge igen?

Talare är Marcus Widén, makroekonom på SEB.

Därefter är det dags för föredraget Fastighetsmarknaden nationellt och regionalt:

Efter transaktionsrekord 2021 så gick transaktionsvolymen tillbaka under fjolåret. De stora jättarna är numera nettosäljare snarare än nettoköpare. Är det starten på en ny trend? Här redovisas förutsättningarna, vilka segment som är vinnare och vad vi kan vänta oss på transaktionsmarknaden i år.

Talare här är Mattias Andersson, Head of Capital Markets, Väst och Syd på Newsec.

Och efter det är det dags för panelsamtalet Investeringsmarknaden i Borås:

Många och stora investeringar har gjorts på Borås fastighetsmarknad sista åren. Blir det lugnare nu med ett höjt ränteläge och andra utmaningar att hantera i form av bland annat höjda kostnader och inställda projekt i jämförbara städer. Var finns behoven?

Deltagare i panelen är Joakim Hedin, vd/grundare, Bockasjö, Martin Fritzell, affärsutvecklare, Järngrinden och Aila Hirvonen Bremefors, affärsutvecklingschef Göteborg/Väst, Skanska.



Moderator är rutinerade och proffsiga Erik Blix.



Fastighetsmarknadsdagen Borås är fylld med analys, inspiration och nätverkande. Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Efter själva seminariet följer också ett stort branschmingel.



Fastighetsmarknadsdagen Borås arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Borås Stad.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

