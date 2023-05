Anna Mattsson, Annette Persson Carlsson, Christer Södeliden, Christina Heikel och Kerstin Hermansson diskuterar framtidens Borås på Fastighetsmarknadsdagen Borås nästa tisdag. Säkra din plats i dag!

Fastighetsmarknadsdagen Borås: Stadens viktigaste framtidsfrågor diskuteras

Fastighetsmarknadsdagen Borås Nästa tisdag, den 30 maj, är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Borås på Borås Kongress. Under dagen får vi bland annat höra stadens tunga politiker och företrädare för fastighetsbranschen samt näringslivet diskutera de viktigaste framtidsfrågorna för Borås. Säkra din plats i dag – anmälan stänger imorgon onsdag.

Vad behöver Borås som kommun göra för att få näringslivet att blomstra? På vilket sätt attraherar man i dag nyetableringar och nya invånare att komma till staden? Och, hur ska man kunna få bort den bostadsbrist som Borås delar med en klar majoritet av landets kommuner? I panelsamtalet som avslutar dagen möter du Kerstin Hermansson (C), kommunalråd, Borås, Annette Persson Carlson (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande, Borås, Christina Heikel, ansvarig för stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren, Anna Mattsson, digital näringslivsutvecklare/etableringsansvarig, Borås stad och Christer Södeliden, vd, Pulsen Fastigheter.



Efter själva seminariet följer ett stort branschmingel som ingår för dig som besökare.



Moderator är rutinerade, kunniga och proffsiga Erik Blix och sidekick under dagen är Susanne Åhlén.



Fastighetsmarknadsdagen Borås är en heldag fylld med analys, inspiration och nätverkande. Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Fastighetsmarknadsdagen Borås arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Borås Stad.



Partnerföretag är: Borås Energi & Miljö.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

