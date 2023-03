Elkostnaderna för bostadsrättsföreningar i Sverige ökade med 38 procent under 2022. Bild: Nabo

Elkostnaderna för bostadsrättsföreningar ökade med 38 procent under 2022

Bostäder En ny sammanställning från Nabo visar att kostnaderna för el för bostadsrättsföreningar i Sverige ökade med 38 procent under 2022 jämfört med 2021. Kostnaderna för el i bostadsrättsföreningar som Nabo förvaltar gick från 284 miljoner till 391 miljoner vilket innebär en ökning från 51 kronor per kvadratmeter till 71 kronor per kvadratmeter. Störst var ökningen i södra Sverige där elkostnaderna ökade med 50 procent.

– Många bostadsrättsföreningar har det ekonomiskt tufft med stigande räntor, inflation och kraftigt höjda kostnader för el. Just med elen finns det ändå saker man kan göra för att få ner kostnaderna. Det är viktigt att se över sitt elavtal men det finns också åtgärder och investeringar att ta till för att minska sina kostnader på kort och lång sikt, säger Jonas GUstavsson, expert ekonomisk förvaltning på Nabo.



Kostnaderna ökar för bostadsrättsföreningarna som riskerar att behöva höja avgifter. En tidigare kartläggning som Nabo har gjort visar att bostadsrättsföreningar i snitt behöver höja sina avgifter med så mycket som 40 procent. Men genom att se över sina kostnader kan man också minska behovet av avgiftsökningar. På Brf Lavetten 16 i Stockholm har de höga priserna gjort att man sett över sin elanvänding och gjort stora besparingar.

– För oss gäller det att tänka långsiktigt och eftersom höga elpriser är något vi behöver förhålla oss till över en överskådlig framtid gör vi nu vad vi kan för att försöka sänka kostnaderna. Därför tog vi hjälp och gjorde en energiutredning som ledde till att föreningen 150 000 kronor i minskade elkostnader vilket motsvarar en besparing på 24 procent, säger Johnny Östberg, styrelseordörande för Brf Lavetten 16 i Stockholm.



Stigande elpriser och höjda avgifter är något som oroar sig för. Enligt en undersökning* som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Nabo är fyra av tio som bor i bostadsrätt oroliga att elräkningen ska bli högre och lika många är oroliga för att deras avgift ska höjas under 2023.

– Det finns olika alternativ för att få ner elkostnaderna, portföljförvaltning utnyttjar prissvängningarna på elmarknaden för att kunna erbjuda ett lägre pris. Det och rörliga elavtal lämpar sig i föreningar med en jämn baslast av el under året och möjligheter till lägre energikostnader under sommaren. Fastigheter med bergvärmepump kan istället ha fördel av bundet elavtal då den är mer elintensiv under kallare årstider, men allt handlar om att kalkylera och beräkna det som passar fastigheten bäst, säger Jan Andersson, Energirådivare på Nabo.

Ämnen