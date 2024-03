Fastigheten Skönsberg 1:73 i Sundsvall säljs från Diös till Hjertman Fastigheter. Bild: Diös

Diös säljer i Umeå och Sundsvall

Transaktioner Diös har i två transaktioner avyttrat två fastigheter i Sundsvall och Umeå med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 15 100 kvadratmeter. Försäljningspriset summerar till 212 miljoner kronor. Frånträde sker under april 2024.

I Sundsvall avyttras den fullt uthyrda fastigheten Skönsberg 1:73, innehållandes lättindustri, kontor och gym, till köparen Hjertman Fastigheter AB. I

– Vi är mycket glada över att stärka vår närvaro i området Norra kajen. Det är en välskött fastighet som kompletterar vår portfölj och ger oss rätt förutsättningar att bli en än mer aktiv aktör i utvecklingen av stadsdelen, Sten Hjertman, Hjertman Fastigheter AB.



Umeå avyttras fastigheten Stipendiet 2, känt som Ålidhem centrum, till Lärkstaden i samarbete med det lokala fastighetsbolaget Lerstenen. Fastigheten omfattar cirka 10 000 kvadratmeter med en mix av dagligvaruhandel, kontor och service samt 38 bostäder. Centrumet tjänar som central punkt för boende i Ålidhem, en stadsdel Umeå kommun har omfattande utvecklingsplaner för. Fastighetsvärdet uppgår till 110 miljoner kronor. Det årliga hyresvärdet för båda fastigheterna uppgår till 23,2 miljoner kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 99 procent.

– Ålidhem Centrum har en fantastisk potential, och vi är entusiastiska över att börja arbetet med att realisera denna potential, både för Umeås invånare och hyresgästerna i fastigheten, säger Niclas Corneliusson på Lärkstaden.



Lärkstaden har genomfört förvärvet tillsammans med Lerstenen. Lerstenen är sedan lång tid en starkt förankrad aktör i Umeå, en marknad där Lärkstaden prioriterar att stärka sin närvaro ytterligare.

– Detta är ett strategiskt steg för oss och startskottet för en ny plattform vi bygger upp i partnerskap med utvalda aktörer, säger Rickard Danielsson på Lärkstaden.

– Lerstenen tillför inte bara kapital utan även djupgående lokalkännedom och kunskap, kommenterar Andreas Wallin på Lärkstaden.



Lerstenen betonar också samarbetet och den långsiktiga potentialen i Ålidhem Centrum.

– Vi är mycket glada över att vara med i förvärvet av Ålidhem Centrum, en fastighet vi tror mycket på och dessutom ser framtida synergier med. Det är en ny typ av affär för oss att gå in som delägare på vår hemmamarknad, men det passar perfekt att göra det med Lärkstaden i detta fall, säger Erik Sällström, vd för Lerstenen Invest.



Rådgivare i Umeå-transaktionen var Tandem Street.



Transaktionerna sker i bolagsform och redovisas under andra kvartalet 2024 för Diös.

– Under årets första kvartal har vi gjort fem fastighetsaffärer, vilket är ett gott tecken på att transaktionsmarknaden börjar bli mer aktiv igen. Vi fortsätter att fokusera vårt bestånd mot kontor, helt i linje med vår portföljstrategi. Både Hjertman Fastigheter och Lärkstaden är långsiktiga fastighetsägare med en stark vision för såväl fastigheterna som stadsdelarna, vilket gör dem till bra köpare, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

