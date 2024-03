Catena tar in 2,1 miljarder kronor genom en riktad nyemission. Bild: Catena

Catena tar in 2,1 miljarder genom riktad nyemission

Ekonomi/Finansiering Catena genomför en riktad nyemission om cirka 2,1 miljarder kronor före emissionskostnader. Kapitalet är tänkt att finansiera investeringsmöjligheter.

Emissionen, som beslutades om med stöd av bemyndigandet från årsstämman i april 2023, tecknades av svenska och internationella institutionella investerare. Hit hör bland annat WDP Invest, ett dotterbolag till Warehouses de Pauw samt fonder förvaltade av Swebank Robur och Cliens.



Teckningskursen sattes till 450 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 2,3 procent jämfört med tisdagens stängningskurs. Det är samtidigt en premie om 2,0 procent mot det volymvägda genomsnittspriset för aktien under de senaste tio handelsdagarna samt en premie på 14,7 procent mot EPRA NRV per aktie i Catena per den 31 december.



"Catena anser att det finns stora möjligheter att förvärva kvalitativa fastigheter till attraktiva direktavkastningsnivåer på omkring sex procent vilket i kombination med olika för Catena tillgängliga, finansieringsalternativ, inklusive säkerställd bankfinansiering, bedöms bidra till ökat aktieägarvärde. Ytterligare attraktiva förvärvsmöjligheter har identifierats på omkring 2 mdkr, där bolaget bedömer att en betydande del kan genomföras under de kommande 6-12 månaderna", skriver Catena i en kommentar.

Ämnen