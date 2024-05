Joacim Sjöbergs Castellum ökar sitt förvaltningsresultat. Bild: Castellum

Castellums förvaltningsresultat ökar

Bolag Castellum redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, medan hyresintäkterna minskade marginellt, jämfört med samma period året innan. – Enorma behov, bland annat inom rättsvårdande myndigheter, skapar stabilitet i vår affär och erbjuder också tillväxtmöjligheter, skriver Joacim Sjöberg i vd-ordet till rapporten.

Under perioden har obligationsemissioner om totalt 3 000 miljoner kronor genomförts vid två olika tillfällen, varav 1 750 miljoner kronor med fem års löptid och resterande med tre års löptid. Castellumkoncernen har också återköpt befintliga obligationer till ett nominellt belopp om 4 510 miljoner kronor.



– Efter nyemission, vinstgenerering och försäljningar har Castellum amorterat skuld på drygt 16 mdkr och har nu en belåningsgrad på 38 procent och en tillgänglig likviditet på 24,5 mdkr. Det ger bolaget motståndskraft och möjlighet att agera på lönsamma investeringsmöjligheter. När vi nu blickar framåt ser vi tillväxtmöjligheter främst i vår egen portfölj, i form av projektutveckling och hyresgästanpassningar, skriver vd Joacim Sjöberg i rapporten.



Castellums styrelse har, efter periodens utgång, fattat beslut om en revidering av de finansiella målen och utdelningspolicyn. Det nya övergripande finansiella målet är avkastning på eget kapital om minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Den nya utdelningspolicyn innebär att utdelningen ska uppgå till minst 25 procent av förvaltningsresultatet, såvida bolagets finansiella ställning inte motiverar annat.



Januari – mars 2024

Intäkterna uppgick till 2 449 mkr (2 451). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 2,9 procent (10,7).

Nyuthyrningar har gjorts med 64 000 kvadratmeter (69 000) och med en årshyra om 128 mkr (131). Nettouthyrningen uppgick till 3 mkr

(-52) för perioden och -12 mkr (84) för rullande 12 månader.

Driftsöverskottet uppgick till 1 618 mkr (1 536), vilket motsvarar en ökning om 5,3 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 148 mkr (1 014), vilket motsvarar en ökning om 13,2 procent.

Nettoinvesteringen uppgick till 235 mkr (413), varav 448 mkr (708) avser ny-, till- och ombyggnationer, 33 mkr (6) förvärv, och -246 mkr

(-301) försäljningar.

Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till -1 019 mkr (-5 968) motsvarande -0,7 procent (-3,9).

Fastighetsbeståndets värde uppgick till 137,2 mdkr (137,6) vid periodens utgång.

Belåningsgraden uppgick till 38,2 procent (37,4).

Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadsperioden uppgick till 3,2 gånger (3,4) och 64 procent (73) av låneportföljen var

räntesäkrad vid periodens utgång.

Ämnen