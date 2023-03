Castellum siktar på arbetsro med Sjöberg: "Behöver lite lugn och ro nu"

Bolag Efter två turbulenta år med flera vd-byten och ett stort förvärv av Kungsleden siktar Per Berggren och Castellum in sig på en mer lugn period med Joacim Sjöberg som ny permanent vd vid rodret. För Fastighetssverige berättar han mer ingående varför valet föll på den tidigare tf vd:n, varför han kommer att vara en tillgång under dessa ekonomiskt utmanande tider och hur han ser på bolagets aktiekurs som just nu skvalpar kring ett så lågt värde som inte setts sedan sommaren 2016. Även Roger Akelius kommenterar tillsättningen av Joacim Sjöberg.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se