Bygginvesteringarna minskar fem procent i år – vänder upp nästa år

Bygg/Arkitektur De svenska bygginvesteringarna kommer att peka nedåt i år, det uppger Byggföretagen i en färsk prognos och organisationen tror att investeringarna backar med fem procent under året. Kommande räntesänkningar tinar upp bostadsbyggandet som ökar marginellt under 2025.

Under 2025 väntas dock en bred återhämtning över i princip hela Sverige. Tillväxten i investeringar väntas då bli fyra procent.



– Bostadsbyggandet i norra Sverige bromsar in, men totalt sett är konjunkturen fortfarande starkast i Norrbotten. Svagast utveckling har Uppsala, Södermanland och Kronoberg, säger Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.



Enligt Byggföretagen väntas blott två av 21 län visa tillväxt under 2024. Det är Norrbotten och Kalmar. Jönköping, östra Skåne och Västmanland väntas visa nolltillväxt.



De totala bygginvesteringarna 2024 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 615 miljarder kronor.



Samtidigt tror organisationen att kommande räntesänkningar kommer att tina upp bostadsbyggandet som ökar marginellt under 2025. De prognostiserar en ökning från 25 600 påbörjade bostäder 2024 till 30 000 under 2025.

– Det är en liten ökning från en extremt låg nivå. Bostadsbyggandet befinner sig i trappan mellan källaren och första våningen. Det är långt upp till taknocken, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.



Enligt Byggföretagen ökar antalet påbörjade bostadsrätter under innevarande år. Småhus- och hyresrättsbyggandet vänder uppåt först nästa år.



– Tvärniten i bostadsbyggandet har gjort att vi tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Det krävs fortfarande politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.



När det kommer till byggnationen av lokaler och anläggningar är läget ljusare än för bostäder. Byggföretagen prognostiserar att bygginvesteringarna i lokaler och anläggningar ökar med drygt fem procent, från 404 miljarder kronor 2023 till 424 miljarder 2025. Den gröna omställningen driver investeringarna i lokaler och energi, medan behovet av mer kapacitet för person- och godstrafik gynnar investeringarna i järnväg.

