Fastigheten Vanda 3 i Stockholm. Bild: Barings

Barings hyr ut i Stockholm

Uthyrning Barings hyr ut 2 000 kvadratmeter i en tillbyggnation på en logistik- och datacentertillgång i norra Stockholm.

Barings har kommit överens om ett tioårigt hyresavtal med Premo på fastigheten Vanda 3 i Stockholm, Sverige. Fastigheten är en core plus-tillgång som tillträddes i september 2022 som en del av en pan-europeisk strategi att förvärva core-fastigheter.



Premo, ett specialiserat dagstidnings- och e-leveransföretag i Storstockholm, har ingått ett hyresavtal för att utöka sin befintliga yta på Vanda 3 med ytterligare 2 000 kvadratmeter, vilket innebär att bolaget kommer att förhyra totalt cirka 3 000 kvadratmeter på fastigheten. Premo är distributionskanalen för de viktigaste medierna i Stockholms storstadsregion och dess expansion på Vanda 3 kommer att skapa mer än 60 nya jobb i området.



Uthyrningen är en del av ett större utvecklingsprojekt på och runt fastigheten Vanda 3, med ytterligare möjligheter för att utveckla logistik, lager eller datacenter med stark ESG-profil. Vanda 3 har genomgått ett omfattande energisparprojekt med bland annat nya värmepumpar för återvinning av överskottsvärme som årligen sparar upp till 14 Gigawattimmar, vilket motsvarar cirka 45 procent av fastighetens energiförbrukning.



Vanda 3 är en fastighet med flera hyresgäster och en blandning av flera användningsområden, inklusive lager och logistik, datacenterdrift, tryckeri och kontor. Belägen intill E4:an ligger fastigheten även i nära anslutning till Arlanda och Bromma. Transportförbindelserna kommer att förbättras ytterligare i och med färdigställandet av Förbifart Stockholm 2030, med en trafikplats precis intill fastigheten.



Förutom att ha ett idealiskt läge för last mile-logistik i Stockholmsområdet, är fastigheten belägen i ett av de tre områden i Stockholm som kommunen har identifierat som idealiska för utveckling av datacenter. Ytterligare energikapacitet i området förväntas vara tillgängligt från och med 2026, vilket ökar potentialen för utveckling av flera datacenter-enheter som ett komplement till befintlig lager- och logistikutveckling.



Tillgången har certifierats med BREEAM In-Use "Very Good", med identifierade initiativ för att nå "Excellent" under år 2024.



– Vi ser fram emot våra nya lokaler och utvecklar gärna vårt samarbete i Vanda, som är en strategiskt mycket bra plats för oss. Premo startade sin verksamhet här 1994 och kommer att nu kunna utöka verksamheten med upp till 60 arbetsplatser, säger Jan Persson, vd på Premo, Pressens Morgontjänst.



– Vår utveckling av Vanda fortskrider enligt plan, vilket framgår av Premos beslut att investera i sin framtid här och utöka sin verksamhet. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla fastigheten, inklusive dess miljömässiga meriter, till nytta för både befintliga och nya hyresgäster, samtidigt som vi bidrar positivt till den ekonomiska utvecklingen i området kring fastigheten, säger Kristina Johnson, Head of Sweden Real Estate Asset Management på Barings.

