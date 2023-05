Avenyn kan inspireras av Manhattan

Bygg/Arkitektur Liva Isakson Lundin, 33 år, är konstnären som under det kommande året kommer få skissa på en kommande konstgestaltning när paradgatan Avenyn stöps om. Tillsammans med Nyréns, som fått det arkitektoniska uppdraget, ska hon ta sig an utmaningen att hitta en gestaltning som passar den brokiga plats det innebär. Och kanske kan inspirationen komma från New York.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Ida Mikko

ida.mikko@fastighetssverige.se