Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg ökar förvaltningsresultatet

Bolag Atrium Ljungberg redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 710 miljoner kronor (672), en ökning med 5,7 procent mot föregående år.



Nettouthyrningen uppgick till 53 miljoner kronor (115) varav bolaget sagt upp –15 miljoner kronor (–69) för avflyttning inför kommande projekt.



Förvaltningsresultatet uppgick till 341 miljoner kronor (287), en ökning med 18,8 procent mot föregående år.



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -215 miljoner kronor (-1 467). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -851 miljoner kronor (-90).



Resultatet före skatt var -724 miljoner kronor (-1 276).



Resultatet efter skatt blev -550 miljoner kronor (-1 017).



Resultat per aktie hamnade på -4,36 kronor (-8,05).



I utdelning föreslås 3,50 kronor per aktie (5,3). Utdelningen ska betalas ut vid två tillfällen. I december föreslog styrelsen en ny utdelningspolicy vilket innebär att cirka 1/3 av förvaltningsresultatet ska delas ut.



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 262,11 kronor (270,60).



– Precis som tidigare under året förklaras vår utveckling av god hyresintäktstillväxt, bra kostnadskontroll och stabilt räntenetto", säger vd Annica Ånäs i en kommentar.



– Vi står väl rustade, men samtidigt ödmjuka, inför 2024. Hyresmarknadens utveckling utifrån lågkonjunktur och ändrade behov påverkar alla fastighetsbolag, så även Atrium Ljungberg, säger Annica Ånäs.

