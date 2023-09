Amaron Real Esatate, med Stefan Wilhelmson (till vänster) och Martin Mildner (till höger) i bolaget, ska nå 4–6 miljarder inom tre år. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Amaron, Istock

Amaron köper i Malmö

Transaktioner Amaron expanderar sin portfölj i Malmö med förvärvet av fastigheten Sunnanå 6:30 i Toftanäs.

Amaron Real Estate förvärvar fastigheten Sunnanå 6:30 i Toftanäs, Malmö. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på 2,650 kvm och är en logistikbyggnad. Förvärvet görs i en kombination av eget kapital och bankfinansiering. Hyresgäst är Rhenus Group, ett ledande globalt logistikföretag med en årlig omsättning på sju miljarder Eeuro.



Köpet av fastigheten blir det åttonde i ordningen för Amaron Real Estate, som samtidigt aktivt arbetar med flera parallella förvärv i södra Sverige.

– Efter en framgångsrik första fond - Norama Real Estate Fund Sicav-SIF som vi avyttrade 2021, fortsätter vi nu bygga efterträdaren, Amaron Real Estate. Vi söker aktivt efter fastigheter att investera i, säger Stefan Wilhelmson, vd för Amaron Real Estate Fund.

– Från Norama Real Estate Fund Sicav-SIF har vi tagit med oss erfarenheten från en tidigare uppbyggnad och en framgångsrik avyttring. Fastighetsportföljen, som avyttrades för drygt två miljarder kronor, bestod av attraktiva kontor/lager, logistik samt samhällsfastigheter belägna i Malmö, Helsingborg och Lund med omnejd. Investerarna fick mellan 20–30 procent per år i avkastning beroende på tidpunkten för investeringen. Vi ser att marknadsklimatet är gynnsamt för investeringar i kommersiella fastigheter i regionen. Vi eftersträvar en god riskjusterad avkastning och ett långsiktigt samarbete med våra hyresgäster, säger Martin Mildner.



Amaron Real Estate har som ambition att komma upp i storleken 4–6 miljarder kronor genom att förvärva kommersiella fastigheter inom lätt industri, lager, logistik och kontor. Geografiskt område för förvärv är The Greater Copenhagen Region, med fokus på södra Sverige. Nuvarande fastigheter är lokaliserade framför allt i Malmö, Lund och Trelleborg.

– Vi har en tydlig hållbarhetsstrategi och vårt mål är att miljöcertifiera våra fastigheter för att dels kunna erbjuda energieffektiva lokaler, dels bidra till ett bättre samhälle. Under våren 2022 genomförde vi ett ambitiöst projekt med syfte att definiera vår vision och strategi för att integrera miljö och sociala aspekter i vår investeringsprocess och förvaltning av tillgångar, säger Stefan Wilhelmson.



Enckell Advokatbyrå har varit köparens ombud.

