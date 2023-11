Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke. Bild: Veidekke

Veidekke rensar ut 60 anställda

Ekonomi/Finansiering Veidekkes vinst över förväntan - orderingången rasar dock och 60 anställda får sluta i Sverige

Byggbolaget Veidekke redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Resultatet före skatt kom in högre än väntat. Samtidigt rasade orderingången och bolaget flaggar för nedskärningar i fjärde kvartalet.



Omsättningen steg 8,8 procent till 10 387 miljoner norska kronor (9 550). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 10 190.



I rapporten uppges det att nedgången har varit som mest tydlig i det svenska bostadssegmentet och att bolaget kommer implementera en omfattande omorganisation i Sverige som innebär en reduktion av 60 jobb.



Ebitda-resultatet blev 862 miljoner norska kronor (792), med en ebitda-marginal på 8,3 procent (8,3).



Rörelseresultatet blev 603 miljoner norska kronor (566). Rörelsemarginalen var 5,8 procent (5,9).



Resultatet före skatt var 601 miljoner norska kronor (545), analytikerkonsensus 566.



Resultatet efter skatt blev 469 miljoner norska kronor (422).



Resultat per aktie hamnade på 3,3 norska kronor (3,0).



Orderingången landade på 4 953 miljoner norska kronor (7 643).



– Stigande räntor och fortsatt höga materialkostnader ökar tveksamheten bland kunderna och försenar projektstarter. Även om vi har en god överblick över aktiviteten de kommande 12 månaderna, förväntar vi oss att känna av marknadsförhållandena på intäkterna mot slutet av 2024. Men vi ser också möjligheter i en svagare marknad och är beredda att utnyttja dessa, säger vd Jimmy Bengtsson.

