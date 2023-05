Erik Ranje, vd för Stendörren. Bild: Sarah Thorén

Uthyrningsgraden stiger för Stendörren

Bolag Stendörren redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Men hyresintäkterna steg och det gjorde även uthyrningsgraden.

Hyresintäkterna uppgick till 212 miljoner kronor (177), en ökning med 19,8 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 157 miljoner kronor (129).



Förvaltningsresultatet uppgick till 63 miljoner kronor (72).



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -3 miljoner kronor (129). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -23 miljoner kronor (108).



Resultatet före skatt var 38 miljoner kronor (309).



Resultatet efter skatt blev 44 miljoner kronor (241), och per aktie 0,91 kronor (8,03).



Aktuellt substansvärde per aktie låg på 174,68 kronor (177,01).



Vd: Erik Ranje kommenterar rapporten:

"Trots vikande konjunktur är vi stolta över att kunna leverera en stigande uthyrningsgrad till 94 procent, samt ökade hyresintäkter och driftnetto med 20 respektive 21 procent. Dessutom har omförhandlingar lett till en ökning av hyresvärdena om 17 procent för de aktuella hyresavtalen, trots att vi i ingången av året redan gjort omfattande inflationsrelaterade hyresökningar.



Vi har även haft en stark framdrift inom vår projektutvecklingsverksamhet där vi färdigställt tre projekt på totalt cirka 12 000 kvadratmeter och tack vare god takt i projektuthyrningsarbetet, trots en avmattad konjunktur, har ytterligare nybyggnation påbörjats.



De idag pågående projekten förväntas ge ett relevant tillskott till driftnettot på cirka 70 miljoner kronor, i takt med uthyrning och färdigställande.



Under kvartalet har vi fortsatt genomföra finansiellt riskreducerande åtgärder genom återköp av 288 miljoner kronor av våra utestående hybridobligationer. Vi fortsätter därmed året med reducerade kapitalkostnader och bibehållen god likviditet."

