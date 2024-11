Bostadsbyggandet har planat ut under hösten, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bild: Jonas Slättung

Bygg/Arkitektur Byggstarterna av nyproduktionsprojekt var oförändrade mellan september och oktober, visar Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet minskade med 1,3 procent medan övrigt byggande steg med 0,7 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 8 procent. Bostadsindikatorn har stigit med 14 procent och Indikatorn för övrigt byggande med 5 procent.

Bild: Eddie Ekberg

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.



Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, var oförändrad mellan september och oktober. Utfallet för tidigare månader har reviderats ned, vilket innebär att uppgången hittills under 2024 är mer blygsam än vad som tidigare framgått. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 7,6 procent i oktober.



– Byggstartsindikatorn var oförändrad i oktober och med de nedrevideringar som gjorts i samband med månadens beräkningar så framstår marknaden som svagare än vad som tidigare indikerats. Dessutom verkar det nu som om uppgången planat ut under hösten, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.



Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 1,3 procent under oktober. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 13,8 procent högre. Nedrevideringar av tidigare månadsutfall innebär att den tidigare uppgången ser något mindre ut än tidigare och att indikatorn nu ligger på samma nivåer som den låg på under tidig vår 2023.



– Återhämtningen i bostadsbyggandet ser lite svagare ut än tidigare. Något oroväckande är också att byggstarterna planat ut och till och med minskat något de senaste månaderna. Mycket talar dock för att det lägre ränteläget bör slå igenom i både stigande bostadsefterfrågan och gynnsammare finansiering framöver och stimulera till fler byggstarter, säger Tor Borg.



Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.



– De senaste åren har indikatorn signalerat att byggandet är svagare än vad den officiella statistiken visar. I nuläget signalerar den att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att plana ut kring en årstakt på 25 000 byggstartade bostäder, säger Tor Borg.



– Byggandet utanför bostadssektorn har hållits uppe väl under den nuvarande lågkonjunkturen. Mycket tack vare byggstarter av större industriprojekt men även till viss del av offentliga satsningar inom bl.a. hälsovård och skola. Framöver kommer vi sannolikt att få se en fortsatt utplaning, eller en mindre nedgång, i dessa sektorer samtidigt som byggstarter av nyproduktion av kommersiella lokaler fortsätter minska, avslutar Tor Borg.

