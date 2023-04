Terje Björsell. Bild: SBF Fonder

Terje Björsell utsedd till ny vd för SBF Fonder

Bolag Terje Björsell har utsetts till ny vd för SBF Fonder AB och kommer tillträda rollen den 2 maj 2023. Med över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen kommer Terje Björsell tillföra SBF Fonder betydande erfarenhet från fastighetsmarknaden. Han har haft flera seniora positioner på både Niam, Nordika och nu senast som vd för bostadsutvecklaren I am Home.

SBF Fonder AB är en fondförvaltare av bostadsfastigheter med egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning. Med ett tydligt fokus på hyresbostäder, på orter där människor vill bo och leva, investerar SBF Fonder via sina i dag två alternativa investeringsfonder i bostadsfastigheter med potential att utvecklas för att skapa långsiktigt hållbara värden.

– SBF Fonder är ett bolag med 20 års erfarenhet av fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning med nära relation till hyresgästerna – det är en stark plattform att bygga vidare på för framtiden. Det är med stor ödmjukhet, nyfikenhet och en tydlig ambition att växa över tid som jag tar mig an uppdraget att leda och utveckla SBF Fonder, säger Terje Björsell, tillträdande vd SBF Fonder.



Terje Björsell har axlat flera seniora befattningar på fastighetsmarknaden under åren som både vd och entreprenör. Han har byggt ett starkt nätverk och god kunskap kring fastighetsfonder, fastighetsutveckling, kapitalmarknad och tillgångsförvaltning. Närmast kommer han från rollen som vd och partner på bostadsutvecklingsföretaget I am home. Terje Björsell har även arbetat 13 år på fastighetsfonden Niam, bland annat som fondchef, samt verkat i rollen som Managing Partner inom fastighetsfondbolaget Nordika.

– Terje är en ledare med starkt driv. Hans förmåga att fokusera på det som skapar värde för investerarna, med hjälp av den kollektiva styrkan i ett team, i kombination med hans välrenoverade fond- och fastighetsbakgrund gör honom till rätt ledare för SBF Fonder, säger Johan Bergman, styrelseordförande, SBF Fonder och tillägger:

– Vi har en stark ledning på plats i SBF Fonder och jag är väldigt glad över att komplettera den med Terje som vd. Jag ser fram emot den fortsatta resan tillsammans.

