Peter Strand, vd för SLP. Bild: SLP

SLP: Stark nettouthyrning och finansiell flexibilitet

Bolag SLP ökade hyresintäkterna under kvartalet med 39 procent och förvaltningsresultatet med 37 procent jämfört med föregående år.

Januari–mars 2023:

# Hyresintäkterna ökade med 39% och uppgick till 134 mkr (97).

# Driftnettot ökade med 47% och uppgick till 108 mkr (73).

# Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 37% och uppgick till 69 mkr (50).

# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,22 kr (1,04).

# Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 2% och uppgick till 22,43 kr.

# Hållbar finansiering ökade med 210 mkr under perioden och uppgick vid periodens utgång till 1 910 mkr (0), motsvarande 43% av låneportföljen. # Installerad effekt i solcellsanläggningar ökade under perioden med 0,7 MW och uppgick vid periodens utgång till 5,1 MW (0,8).

# Två fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om 68,7 tkvm och ett fastighetsvärde om 548 mkr (186).

# Nuvarande CFO Tommy Åstrand har utsetts till ny vd i SLP från och med årsstämman den 26 april. Valberedningen föreslår Peter Strand som arbetande vice ordförande i styrelsen. Matilda Olsson, nuvarande ekonomichef, kommer samtidigt tillträda som CFO.

# Ny hållbarhetspolicy och hållbarhetsramverk har antagits. Hållbarhetsramverket innefattar tre fokusområden – Planeten, Människan och Affären.



Vd Peter Strand kommenterar:

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på moderna och hållbara logistikytor. Nettouthyrningen uppgick till 8,4 mkr under kvartalet, vilket är mycket tillfredsställande. En mycket viktig hörnsten i vårt arbete är att etablera långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Ett bra betyg är att de fortsätter förlänga sina hyresavtal med oss.

