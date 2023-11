Kontorsprojektet Studio i Warszawa. Bild: Skanska

Skanska investerar miljard i polskt kontorsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 1,2 miljarder kronor i den andra fasen av Studio, ett kontorskomplex i Warszawa, Polen. Huset på 27 våningar, som heter Studio A, kommer att få en uthyrningsbar yta på brutto cirka 26 600 kvadratmeter. Byggkontraktet är värt cirka 560 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det fjärde kvartalet 2023.

Studio ligger i stadsdelen Wola i Warszawa. Det är ett område som lockar allt fler företag som är intresserade av att verka i en dynamisk del av staden. Beläget mellan två tunnelbanestationer, erbjuder komplexet bekväm tillgång till kollektivtrafik samt ett nätverk av cykelvägar. I projektet ingår ett offentligt torg för avkoppling, promenader och möten.



Den andra fasen kommer att utvecklas med målet att leverera hållbara kontorsytor, möjliggöra ansvarsfull resursanvändning och stödja hyresgästernas välbefinnande. Den väntas få flera certifieringar: LEED Core & Shell, WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating och Building without Barriers.



Den första fasen av komplexet har fått tillstånd för inflyttning. Byggnadens kontorsyta, motsvarande nästan 20 300 kvadratmeter, är fullt uthyrd. Bland hyresgästerna finns bland andra Societe Generale.

