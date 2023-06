Skanska får USA-order värd 3,2 miljarder. Bild: Istock

Skanska får USA-order värd 3,2 miljarder

Bolag Skanska har tecknat ett avtal om att bygga Simmons University nya Living and Learning Center på deras campus, beläget i Longwood Medical-området i Boston, Massachusetts, USA. Kontraktet är värt USD 311M, cirka 3,2 miljarder SEK, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2023.

Projektet är den sista fasen av "One Simmons", som konsoliderar alla universitetsfaciliteter på ett campus. Det cirka 37 000 kvadratmeter stora Living and Learning Centret kommer att innehålla ett studenthem med över 1 000 studentbäddar, sociala utrymmen tillsammans med kontorsytor och en matsal med 500 platser. Byggnaden kommer också att inrymma en central elanläggning samt nödgenerator, som betjänar de akademiska byggnaderna på det befintliga campuset.



Arbetet påbörjas i maj 2023 och beräknas vara färdigställt i september 2026. Efter att Simmons flyttar in i sitt nya Living and Learning Center kommer Skanska att påbörja utvecklingen av Longwood Place. Se separat pressmeddelande från 1 juni 2023.

Ämnen