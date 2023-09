Bild: SBB

SD i Stockholm vill att staden köper fastigheter av SBB

Transaktioner Sverigedemokraterna i Stockholm föreslår i en motion att staden bör ta tillfället i akt att återköpa strategiskt viktiga välfärdsfastigheter för framtiden, bland annat från SBB. De vill att exploateringsnämnden i samråd med berörda nämnder ska få i uppdrag att utreda återköp av potentiellt strategiska välfärdsfastigheter från privata fastighetsbolag till förmånliga priser.

SD-duon Gabriel Kroon och Sergej Salnikov har lämnat in en motion där de föreslår att staden ska utreda återköp av strategiskt viktiga välfärdsfastigheter för framtiden, bland annat från SBB.



I motionen framförs att Stockholm stad under den gångna mandatperioden har sålt välfärdsfastigheter till privata aktörer och att SBB har varit en aktiv part som köpt såväl förskolor som skolor. Marknadsläget för fastighetsbolagen under föregående mandatperiod med låga finansieringskostnader möjliggjorde flera fastighetsförvärv och i takt med det förändrade marknadsläget och den tuffa finansiella situationen som SBB med flera står inför så finns nu, enligt motionen, en möjlighet för Stockholm stad att återköpa strategiskt viktiga välfärdsfastigheter. SD tycker därför att Stockholm stad bör initiera en utredning och samråda med privata fastighetsaktörer i syfte att återköpa potentiellt strategiska samhällsfastigheter.



I motionen föreslås det att exploateringsnämnden i samråd med berörda nämnder får uppdraget att utreda återköp av potentiellt strategiska välfärdsfastigheter från privata fastighetsbolag till förmånliga priser.



Det här ärendet har hanterats av exploateringskontorets förvaltningsledning och i ett utlåtande förklarar exploateringskontoret att man inte tycker att exploateringsnämnden är lämplig att ansvara för en sådan utredning som föreslås.

"Exploateringskontoret har inte i uppdrag att göra egna bedömningar av stadens lokalbehov, varken på kort eller lång sikt, den planeringen i stadsutvecklingsområden sker istället i nära samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Mot den bakgrunden anser kontoret att exploateringsnämnden inte är lämplig att ansvara för en sådan utredning som föreslås. Kontoret har därutöver inga direkta synpunkter på behovet av en sådan utredning som föreslås, men noterar att enskilda bolags ekonomiska situation inte nämnvärt påverkar aktuella fastighetsvärden", skriver kontoret.



Motionen ska tas upp i kommunstyrelsen senast den 3 oktober. SD har 9 av 101 platser i Stockholms kommunfullmäktige om sedan valet Stockholm förra året styrs av Socialdemokraterna i koalition med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tillsammans har majoritet.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen