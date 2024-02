Så ska bostadsbyggandet i norr stimuleras – fyra miljarder i kapitaltillskott

Ekonomi/Finansiering Under förra veckan lämnade utredare Peter Larsson in en delrapport om hur man ska kunna stimulera bostadsbyggandet i tillväxtorterna i Västerbotten och Norrbotten. Där kommer tre förslag på just de ekonomiska förutsättningarna – Fastighetssverige har tittat närmare på förslagen.

- Ida Mikko

ida.mikko@fastighetssverige.se