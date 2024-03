Ruby Hotels öppnar sitt första hotell i Skandinavien hos Alecta Fastigheter. Bild: Alecta Fastigheter

Ruby Hotels öppnar sitt första hotell i Skandinavien hos Alecta

Uthyrning Designhotellkedjan Ruby Hotels väljer att etablera sig med ett nytt hotell på 8 000 kvadratmeter hos Alecta i Stockholm. Ruby Hotels har en stark expansion i Europa med 17 hotell och ytterligare 9 i pipeline och öppnar nu sitt första hotell i Skandinavien vid Fridhemsplan.

Fridhemsplan är en av Stockholms största kollektiva knutpunkter och en plats som flödar av liv med närhet till park och vatten. Alecta Fastigheters ambition är att omfamna platsens potential och skapa en ny destination i Stockholm. Väktaren 35 på Drottningholmsvägen utvecklas därför med en mix av verksamheter där den ena halvan av byggnaden blir hotell och den andra kontor. Fastigheten byggs på med två våningar där det översta planet på våning 11 blir en takrestaurang med panoramautsikt över Stockholms landmärken och takåsar.



– Vi är stolta och glada över att Ruby Hotels etablerar sig vid Fridhemsplan, tillsammans kan vi forma och berika platsen över dygnets alla timmar. Ruby ser liksom vi potentialen och gemensamt lyfter vi platsen såsom den förtjänar. Nu ska vi hitta rätt restauratör för takrestaurangen som vill bidra till att göra Fridhemsplan till en given destination i Stockholm, säger Helena Ågren, Affärsansvarig Stadsutveckling hos Alecta Fastigheter och ansvarig för utvecklingen av fastigheten.



Ruby Hotels har under en tid velat etablera sig i Sverige och ser en stor potential i det nya Fridhemsplan som växer fram. Hotellet på närmare 8 000 kvadratmeter kommer innehålla 187 rum, restaurang, café och bar. Våren 2026 kommer både tillresta och stockholmare kunna välkomnas till det nyöppnade hotellet. Hotellet designas med den yttersta omtanke om gästens upplevelse, trivsel och välbefinnande och hotellrummen har planerats tillsammans med sömnforskare för att säkerställa en god nattsömn.



– Vi är tacksamma över förtroendet och oerhört glada att komma in på den skandinaviska hotellmarknaden i detta unika projekt. Vi kommer nu fokusera på att bygga en stark närvaro och föra vår Lean Luxury-filosofi till Stockholm. Med en slimmad organisationsstruktur och fokus på det väsentliga erbjuder vi modern och prisvärd lyx för den stil- och prismedvetna kunden, säger Elena Günther-Jakobs, Senior Manager Development at Ruby.

