Bergströmska gården på Rådstugatan 7 i Luleå. Bild: Jennie Lind

RFSL flyttar in hos Galären i Luleå

Uthyrning Föreningen RFSL Luleå och norra Norrbottens län, som bland annat står bakom Luleå Pride, befinner sig i en spännande expansiv fas och växlar nu upp verksamheten. Därför har avtal tecknats om nya lokaler i markplanet på Bergströmska gården i centrala Luleå.

– Genom att flytta in på Bergströmska gården får vi möjlighet att förverkliga våra drömmar om en mötesplats för hbtqi+-personer och en plats för vår personal att genomföra all verksamhet i. Ett riktigt regnbågshus, säger Joakim Isaksson Markström, ordförande vid RFSL Luleå och norra Norrbottens län, förväntansfullt.



Genom åren har Galären och RFSL haft ett nära samarbete och nu utökas det i och med flytten till Galärens lokaler.

– RFSL gör ett viktigt arbete i vår region och vi är stolta över att få förlänga vårt samarbete genom att nu även få dem som våra lokalhyresgäster, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären.



I lokalen kommer föreningen att ha kontorsarbetsplatser samt en social del där de kommer att kunna ta emot besök och arrangera olika mötesplatser. Här kommer fyra heltidsanställda att arbeta, två projektledare med ansvar för utbildning, evenemang och ungdomsfrågor, en kurator samt en samordnare som kommer jobba brett i verksamheten.

– Vi vill att det ska vara enkelt att hitta till oss och därför uppskattar vi Bergströmska gårdens läge i centrala stan. Sen är det ju helt fantastiskt att vi bara är ett övergångsställe ifrån stadsparken där vi årligen anordnar Luleå Pride. De nya lokalerna ger oss förutsättning för att framöver kunna öppna upp för caféverksamhet. Vi ser även möjligheter i att kunna förlänga vår verksamhet ut på den vackra innergården, säger Joakim Isaksson Markström.



Från den 1 april kommer all RFSL:s verksamhet att utgå från de nya lokalerna på Rådstugatan 7. I och med verksamhetens etablering på adressen är nu Bergströmska gården fullt uthyrd.

