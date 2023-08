Bild: Wikimedia Commons

Reato Group förvärvar hotell i centrala Lund för 250 miljoner

Transaktioner Reato Group ingår ett villkorat förvärv av hotellfastigheter och driftbolag i centrala Lund för SEK 250 miljoner, genom övertagande av befintlig skuld och upptagande av ny lånefinansiering.

Reato Group har ingått ett villkorat avtal om förvärv av fastigheterna (indirekt via köp av 100 procent av aktierna i fastighetsbolaget Företagsplanering i Malmö AB, samt driftbolaget Hotel Planetstaden AB, från Planetstaden Holding AB. Fastigheterna omfattar 150 rum och 46 long stay lägenheter med en total uthyrningsbar area om ca. 12 800 kvadratmeter. I tillägg finns en byggrätt med möjlighet att utveckla ytterligare 50 lägenheter för uthyrning eller försäljning. Köpeskillingen motsvarar ett pris på cirka SEK 19 500 per kvadratmeter och väntas vid drift i linje med jämförbara enheter bidra med ett årligt EBITDA resultat om cirka 28 miljoner.



Förvärvet avses finansieras genom övertagande av befintliga banklån i Företagsplanering i Malmö AB, om SEK 221 miljoner som kommer att vara en del av köpeskillingen, och planerad extern ny finansiering i köparbolaget i form av mezzanine lån på SEK 23 miljoner och konvertibel skuld om högst SEK 65 miljoner. Den nya externa skulden kommer också att bidra till att stärka Reatos balansräkning och likviditet, samt fungera som tillväxtkapital för att expandera och förbättra Reato Groups nuvarande verksamhet. Banklånen har en rörlig ränta på för närvarande 6,45 procent, med månatliga räntebetalningar och amorteringar. SEK 215 miljoner av banklånen har en löptid bortom år 2054, och de resterande SEK 6 miljoner förfaller innan januari 2024. Totala kostnader relaterade till räntebetalningar och amortering av banklånen är ca. SEK 24 miljoner under de första 12 månaderna efter övertagandet. Förvärvet förutsätter styrelsens slutgiltiga godkännande av bl.a. villkoren för föreslagen finansiering.



Fastigheten är byggd 1999 och har genomgått omfattande tillbyggnad och renoveringar som slutfördes under 2019, däribland 46 nya long stay lägenheter, spaanläggning och food court. I spåren av utbrottet av Covid-19 har de nybyggda anläggningarna inte fullt ut tagits i drift, vilket haft en negativ utveckling på nuvarande driftbolag och dess finansiella åtaganden. Köpet av fastigheterna har förhandlats utanför marknaden i tät dialog med långivande bank och nuvarande ägare.



– Förvärvet av Hotel Planetstaden är helt i linje med Reato Groups långsiktiga strategi att utvidga sin portfölj av tillgångar inom hospitality segmenten. Vi är mycket nöjda över att ha kommit i mål med förhandlingen och ser ett omedelbart värdeskapande vid tillträdet. Vi fortsätter aktivt att söka efter liknande tillgångar där vår kompetens inom hotelldrift skapar möjligheter att förvärva till attraktiva villkor, kommenterar Reato Groups vd Thomas Gillespie.



Lindahl var legal rådgivare till Reato Group i samband med bolagets förvärv.

Ämnen