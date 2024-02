Petra Sörling och Patrik Hall. Bild: Miriam Preis

Patrik Hall in som tillfällig vd för Rosengård Fastigheter

Bolag Rosengård Fastighets AB:s vd Petra Sörling kommer att vara tjänstledig fram till hösten 2025. Under den tiden går Patrik Hall in som vd i bolaget.

Sedan november 2021 är Petra Sörling ordförande i internationella bordtennisförbundet (ITTF). Ett mandat som sträcker sig över fyra år. Sedan 2022 har Petra varit tjänstledig på halvtid från sitt uppdrag som vd för Rosengård Fastighets AB och from 1 mars 2024 har Petra önskat att vara helt tjänstledig fram till nästa stämma i ITTF 2025.



Petra Sörling har varit vd i Rosengård Fastighets AB sedan bolaget grundades 2017 och kommer under tjänstledigheten adjungeras in i styrelsen.

– Jag är tacksam över att få möjligheten att stanna kvar i Rosengård Fastighets AB som adjungerad i styrelsen för att sedan komma tillbaka efter tjänstledigheten. Bolaget är inne i en mycket spännande fas då vi i december fick detaljplanebesked för stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, säger Petra Sörling.



Patrik Hall går in som tillförordnad vd i Rosengård Fastighets AB den 1 mars och ersätter Petra Sörling under hennes tjänstledighet. Patrik Hall är sedan bolaget bildades Heimstadens representant i styrelsen.



För att ytterligare stärka upp organisationen och ledningen under Petra Sörlings tjänstledighet kommer Jens Ringö få ett utökat ledningsansvar i rollen som Fastighetschef.



CFO Karin Antonsson samt Marknads- och Kommunikationschef Jenny Tebäck ingår fortsatt i koncernens ledning.

