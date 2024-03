Katarinahuset vid Slussen. Bild: Reflex Arkitekter/Atrium Ljungberg

Ny restaurang öppnar på Katarinahusets tak

Uthyrning I takt med att nya Slussen tar form stärks också platsen som gastronomisk destination i Stockholm. Näst på tur är Svenska Brasseriers nya restaurang Pelago, som öppnar på Katarinahusets tak med milsvid utsikt över Stockholm. Öppningen är ett av flera restaurangkoncept i huset och ett led i Atrium Ljungbergs långsiktiga satsning på restauranger och mötesplatser i nya Slussen.

Den 15 maj öppnar restaurang Pelago högst upp på Katarinahusets tak. Visionen är att skapa en levande matdestination där hela taket aktiveras med olika barer och mötesplatser. Pelago kommer hålla öppet alla dagar i veckan under sommaren och utöver en fantastisk utsikt över Stockholm erbjuds ett genomarbetat, somrigt materbjudande. Bakom satsningen står Svenska Brasserier, en av Sveriges ledande restauranggrupper med välkända restauranger som Sturehof, Riche och Teatergrillen. I februari öppnade Svenska Brasserier även Café Klotet högst upp i Katarinahuset, vägg i vägg med den anrika Gondolen.



– Vi ser verkligen fram emot att öppna Pelago. Tillsammans med Gondolen och Café Klotet är Pelago som den sista pusselbiten för att skapa en unik matdestination på de övre våningarna i Katarinahuset. Vi utnyttjar hela taket med fyra olika barer en mängd olika ytor för både sittande och stående gäster, säger Matilda Jackson, projektledare på Svenska Brasserier.



Katarinahuset har renoverats under ett par års tid och har bland annat fått en taktillbyggnad med publika terrasser. Bland de nya kontorshyresgästerna i huset finns bolag som Sony Music Sweden, Gullers Grupp och Nova Consulting Group. Under våren öppnar även Citybox Hotels och till hösten öppnar co-work- och communityaktören A house en stor enhet i Katarinahuset.



Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsutvecklarna i Slussen med fastigheter som Glashuset, Sjömansinstitutet och Katarinahuset samt ytterligare markanvisningar. Det framtida projektet Mälarterrassen kommer att bestå av sex noga handplockade restaurangkoncept med uteserveringar och utsikt mot Gamla stan. Mälarterrassen planeras öppna under 2026.

