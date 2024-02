Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Negativa värdeförändringar på tio miljarder för Balder 2023

Bolag Balder redovisar minskat förvaltningsresultat för helåret 2023 i sitt bokslut. Där framgår även att förra årets resultat efter skatt uppgick till -7 699 miljoner kronor som bland annat påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -9 980 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet för helåret uppgick till 6 549 Mkr (6 659). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 135 Mkr (6 139), vilket motsvarar en minskning per aktie med 3 % till 5,32 kr per aktie (5,48). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 917 Mkr (1 929).



Årets resultat efter skatt uppgick till -7 699 Mkr (10 989). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -6 746 Mkr (10 175), motsvarande -5,85 kr per aktie (9,09). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -9 980 Mkr (5 419), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -14 Mkr (111), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 544 Mkr (110), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med -1 899 Mkr (1 617) samt resultat från andelar i intressebolag om -2 236 Mkr (1 002).



– Vår höga andel bostäder och väldiversifierade kommersiella portfölj gör att vi är motståndskraftiga även i sämre tider samtidigt som vi är ödmjuka inför framtiden, säger Balders vd Erik Selin i en kommentar till rapporten.



Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 135 Mkr (6 139), vilket motsvarar en minskning per aktie med 3 % till 5,32 kr (5,48).



Långsiktigt substansvärde uppgick till 85,06 kr per aktie (92,10).



Hyresintäkterna uppgick till 11 944 Mkr (10 521).



Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -6 746 Mkr (10 175) motsvarande -5,85 kr per aktie (9,09).

Ämnen