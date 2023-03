Kåge sågverk i Skellefteå. Bild: NCC

NCC moderniserar Kåge Sågverk i Skellefteå

Bolag NCC ska på uppdrag av Norra Timber utföra tre delentreprenader för att förbereda för en ny timmersorteringsanläggning vid Kåge Sågverk i Skellefteå. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 60 MSEK.

NCC ska på uppdrag av Norra Timber förbereda för en ny timmersorteringsanläggning vid Kåge Sågverk. Den nya anläggningen ökar kapaciteten med 70 procent jämfört med den befintliga anläggningen och möjliggör en elektrifiering av maskinparken.



– Vi ser fram emot att samverka med NCC för att förbereda för den nya anläggningen, identifiera besparingar och åstadkomma kvalitetsökande åtgärder. Vi har valt bästa möjliga lösningar för att få en så tyst anläggning som möjligt, något som är extra viktigt då timmersortering normalt bullrar mycket, säger Joakim Larsson, sågverkschef på Kåge Sågverk i Skellefteå.



NCC:s uppdrag omfattar tre delentreprenader, varav det första delprojektet är att bredda en anslutande väg för att skapa en ny infart till anläggningen samt en kulvertering av dagvatten för E4:an som ligger intill. I nästa steg ska NCC bygga en ny in- och utfart för anläggningen tillsammans med ledningsarbeten kopplat till det nya området. I det tredje delprojektet ska NCC bygga fundament för maskinleveranser, buller- och väderskydd, en ny mätstationsbyggnad och den nya timmersorteringsanläggningen.



Timmersorteringen byggs utanför det nuvarande industriområdet och ger totalt 40 000 kvadratmeter ny yta. Detta förbättrar både logistik och arbetsmiljö samtidigt som det skapar utrymme för ökad produktion.



– Moderniseringen av sågverket är en viktig komponent i dess framtidssäkring och vi är stolta över att få bidra till det. Genom att NCC involveras redan i planeringsfasen har vi skapat goda förutsättningar för ett effektivt arbete och för att möta de tuffa miljökrav som Norra Timber ställer på entreprenaden, säger Daniel Marklund, projektchef, NCC Infrastructure.



Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 60 MSEK. Affären orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under första kvartalet 2023. Projektet startar upp under våren 2023 och beräknas vara klart sommaren 2024.

