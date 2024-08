Likt augustipäron är nu branschen mogen att mingla igång fastighetshösten i och med Lokalmarknadsdagen nu på onsdag på Radisson Blu Scandinavia Hotel.

Lokalmarknadsdagen: Höstens mötesplats för Göteborgsregionen – anmälan stänger i dag

Lokalmarknadsdagen Host Nu på onsdag, den 21 augusti, startar branschen i Göteborgsregionen upp fastighetshösten 2024 i och med den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen. Likt augustipäron är branschen nu mogen och sugen på att ses efter ett långt sommaruppehåll. Idag stänger anmälan – säkra din plats nu!

Det är på Lokalmarknadsdagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel nu på onsdag den 21 augusti som du startar upp fastighetshösten 2024 ihop med nya och gamla branschkollegor.

Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. På Lokalmarknadsdagen blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter. Lokalmarknadsdagen har arrangerats sedan mitten av 80-talet och är Göteborgsbranschens mest klassiska mötesplats.



Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.



Här kan du läsa mer om de medverkande talarna.



Och här kan du se programmet.



Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.



Under dagen kommer den unga lovande konstnären John Dexter Zetterquist att skapa ett konstverk i realtid utifrån teman som kommer upp under dagen. Detta konstverk kommer senare att auktioneras ut och allt överskott kommer gå till välgörenhet.





Partners är: Advokatfirman Alllié, Akvarieleasing, Interoc, Bengt Dahlgren, Advokatfirman Delphi, Göteborg Energi och Retta. Läs mer om dem här.

