Höstens upplaga av Branschens mötesplats i Göteborg bjuder på ett fullmatat spår om marknaden för lager- och logistikfastigheter.

Lokalmarknadsdagen: Temaspår – den heta logistikmarknaden

Lokalmarknadsdagen Host Efter semestern, den 21 augusti, startar branschen i Göteborgsregionen upp fastighetshösten 2024 i och med den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen. Under dagen får vi bland mycket annat ett temaspår med fokus på den heta marknaden för lager- och logistikfastigheter.

Temaspåret om logistikmarknaden inleds med panelsamtalet: Investerarläget på logistikmarknaden

Hur ser investerarna på logistikmarknaden i dag? Är det läge att satsa eller bör man ligga lågt? Är det i en byggkris ens läge att bygga på spekukation? Hör vad en trio av de stora bolagen resonera kring investeringsläget på logistikmarknaden i Västsverige, och i landet överlag.



Talarna är:

Fredrik Jagersjö Rosell, vd, Panattoni Sverige

Matthias Kettelhoit, vd, Logicenters

Örjan Rystedt, vd, Castellum Väst



Därefter väntar en matnyttig analys: Fluktuerande vakanser och expanderande hyresgäster

Efter ett tuffare 2023 ser transaktionsmarknaden ut att återhämta sig, där logistik fortsatt vara ett av de segmenten med högst aktivitet. Med förra årets höga andel spekulationsbyggen, och tillkommande spekulativa ytor detta år, har vakansgraderna under 2024 stigit över hela landet. Dock skymtas ljusglimtar under 2025 som, tillsammans med en analys av hyresgästssektorers expansion, belyses under dragningen.



Här är det Ludvig Dansarie, analytiker på Cushman & Wakefield som håller i trådarna.



Och så avslutas temaspåret med det angelägna panelsamtalet: Den stora kommunutmaningen

Tillgången till mark och godkända detaljplaner är en nyckel för att säkra tillväxt och expansion när det i många fall krävs stor yta för industri- och logistikfastigheter. Representanter och aktörer från kommuner i några av västra Sveriges kommuner diskuterar hur man ser på nya etableringar och hur marktillgången på lång sikt ser ut.

I den här panelen möter vi:

Marike Wolter, näringslivschef, Borås stad

Helena Alterby Nordström, näringslivschef, Härryda kommun

Marie Persson, avdelningschef mark och boende, Göteborgs stad



Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. På Lokalmarknadsdagen blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter. Lokalmarknadsdagen har arrangerats sedan mitten av 80-talet och är Göteborgsbranschens mest klassiska mötesplats. Höstupplagan 2024 går av stapeln den 21 augusti på Radisson Blu Scandinavia Hotel.





Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.



Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.



