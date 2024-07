Anders Strand, Tomas Kruth, Per Wallentin, Per Andersson, Lena Dalerup, Henrik Olsson, Kristina Pettersson Post är talare i handelsspåret och moderator är Anna K Johansson.

Lokalmarknadsdagen: Temaspår – allt om marknaden för retailfastigheter

Lokalmarknadsdagen Host Efter semestern, den 21 augusti, startar branschen i Göteborgsregionen upp fastighetshösten 2024 i och med den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen. Under dagen får vi bland mycket annat ett temaspår med fokus på den heta marknaden för retailfastigheter.

Temaspåret om retailmarknaden inleds med panelsamtalet:

Hur skapas attraktiva handelsplatser?

Handeln är satt under stark press. Vilka utmaningar följer nu för att skapa attraktiva handelsplatser, när folks utrymmen i plånboken har minskat under en rätt lång tid? Hur ska framtidens butikslokaler och köpcentrum se ut?

Talarna är:

Anders Strand, centrumchef Frölunda Torg, Skandia Fastigheter

Tomas Kruth, processledare, RSD

Per Wallentin, vd, Hede Fashion Outlet



Därefter följer föreläsningen: Hur mår e-handeln?

E-handeln har successivt tagit marknadsandelar på den fysiska handelns bekostnad. Men e-handelsutvecklingen har bromsat in, då ekonomin i hushållen blivit allt tuffare. Vilka möjligheter finns inom e-handel med AI som tar allt större kliv? Hur ser läget för dagen ut och vad kommer att hända framåt?

Här är det Per Andersson, senior analytiker på HUI som håller i föreläsningen.



Och så avslutas handelsspåret med panelsamtalet: Cityhandelns utmaningar:

Tillsammans med hotell och restaurang blev handeln de stora ekonomiska förlorarna under pandemin. När vi nu har lämnat Covid-19 mer eller mindre bakom oss har det i stället varit ett pressat ekonomiskt läge för hushållen – vilket innebär ännu en utmanande tid för handeln i allmänhet och innerstäderna i synnerhet. Flera konkurser har följt bland stora retailaktörer – hur gör vi innerstaden attraktiv igen, ur handelssynpunkt?

Panelen utgörs av:

Lena Dalerup, vd och centrumutvecklare, Innerstaden Gbg

Henrik Olsson, cityledare, Göteborg Citysamverkan

Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg, Vasakronan



Moderator för spåret är: Anna K Johansson



Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. På Lokalmarknadsdagen blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter. Lokalmarknadsdagen har arrangerats sedan mitten av 80-talet och är Göteborgsbranschens mest klassiska mötesplats. Höstupplagan 2024 går av stapeln den 21 augusti på Radisson Blu Scandinavia Hotel.



Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.



Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.



